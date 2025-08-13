Chiclana: La ONCE dedica el cupón del 21 de agosto a La Barrosa

La ONCE dedica el sorteo del jueves 21 de agosto a La Barrosa, una iniciativa que se incluye en la la serie monográfica que ha lanzado este verano bajo el nombre ‘Playas con Bandera’. En este sentido, el director general adjunto de Juego de la ONCE, Patricio Cárceles; junto al director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos; y la directora en Chiclana, Violeta Saúca, presentaron hoy la imagen de este cupón, acompañados del alcalde de Chiclana, José María Román; la delegada de Playas, Ana González; y el delegado de Servicios Sociales, Francis Salado, en un acto que tuvo lugar en Atenas Playa y que contó con la presencia de representantes de la ONCE y de los hoteles Ilunion de Chiclana y Conil.

De esta forma, cinco millones de cupones reproducen una perspectiva de la playa chiclanera con el Castillo de Sancti Petri al fondo.

“Si no hay cariño es complicado que una playa como La Barrosa sea accesible y acogedora”, comentó el alcalde, quien recordó “la estrecha relación que tenemos desde el Ayuntamiento de Chiclana con la ONCE”. Además, añadió que “el cupón, te toque o no, es una inversión laboral, que beneficia a más de 70.000 trabajadores en toda España”.

Por su parte, Patricio Cárceles reivindicó la marca Destino Chiclana y el conjunto de playas de la Bahía de Cádiz y La Janda como “potencial turístico, no solo de Andalucía sino de España” y reclamó a las administraciones con competencias sobre la ordenación y uso, explotación y mantenimiento de las playas que “tengan en cuenta a la discapacidad como prioridad a la hora de planificar su política turística”.

A su juicio, la accesibilidad es un elemento principal de la calidad turística que mejora las oportunidades del sector turístico andaluz. “No necesitamos grandes infraestructuras, sino planificación y mentalización para beneficiar, no a un segmento de la población sino al conjunto de la sociedad”, afirmó el director general adjunto de Juego de la ONCE, quien agregó que “La Barrosa es un ejemplo y estamos orgullosos de presumir de su calidad extraordinaria en toda España”.

Con la serie ‘Playas con bandera’, la ONCE quiere dar a conocer las dos playas de cada provincia reconocidas con mayor frecuencia en los últimos años con la clasificación de Bandera Azul. Además, pretende incidir en la conservación de estos espacios naturales dedicados al ocio.