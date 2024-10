La ONCE dona dos libros y varias revistas en braille a la Biblioteca Municipal de Chiclana

La Organización Nacional de Ciego Españoles (ONCE) ha realizado una donación de libros y revistas de música, de cultura e infantiles escritas en braille a la Biblioteca Municipal García Gutiérrez. Se trata de los libros La dama de la Reina Isabel, de César Vidal, y La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Un acto en el que han estado presentes la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas; la directora de la ONCE en Chiclana y La Janda, Violeta Saúca; la promotora de Braille de la ONCE en Cádiz, Victoria Vargas, y el director de la Biblioteca Municipal, José Antonio Ureba.

Susana Rivas ha agradecido esta donación, porque significa ampliar los fondos de la Biblioteca y crecer en materia de cultura, “dando visibilidad y cobertura a todas las personas”. Además, ha recordado que esta donación surgió en la pasada feria del libro, adquiriendo así un compromiso más por parte del Ayuntamiento con todos los colectivos locales.

Por su parte, Violeta Saúca ha agradecido la posibilidad de trabajar en equipo con la Delegación de Cultura, “porque el objetivo de esta iniciativa es acercar la cultura a todos los colectivos”, destacando que el Ayuntamiento de Chiclana ha demostrado que “trabaja por una inclusión real en todas las materias”. Además, ha especificado que es un orgullo contar con estas obras en la ciudad.

Victoria Vargas ha reseñado que es muy importante que estos libros estén a disposición de las personas ciegas, “porque es una forma más de visibilizar nuestra realidad”.