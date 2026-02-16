Chiclana: Historia, humor y música se dan la mano en el espectáculo ‘Érase una vez en Borbonia’

Con la venta de localidades agotada, el próximo miércoles, 18 de febrero, a las 20.00 horas llega al Teatro Moderno de Chiclana ‘Érase una vez en Borbonia’, un espectáculo heterodoxo que reúne en escena a la escritora y periodista Nieves Concostrina y el dúo de investigación musical Fetén Fetén.

Sobre el escenario, en esta función promovida por la Delegación Municipal de Cultura, se pasa revista jocosa y documentada a ocho reyes y reinas de la estirpe de los Borbones.

Ideada y creada por Jesús Pozo y Nieves Concostrina, esta última aporta el texto y su presencia, junto a los músicos Jorge Arribas y Diego Galaz, Fetén Fetén, que asumen el diseño musical, sobre una escenografía de Darío Adanti.

Nieves Concostrina Villarreal, periodista y escritora madrileña, cuyos inicios profesionales se remontan a Diario 16, Antena 3 y Via Digital, dirigió el espacio sobre cementerios, epitafios de personajes famosos y todo aquello relacionado con la muerte denominado ‘Polvo Eres’ en Radio 5 hasta la desaparición del mismo. Colaboró con temas parecidos en la sección ‘El Acabose’ del programa del fin de semana ‘No es un día cualquiera’ dirigido por Pepa Fernández en Radio 1. Actualmente participa en el programa ‘La Ventana’ de la Cadena Ser donde se encarga de la sección ‘Acontece, que no es poco’. En la misma cadena tiene desde 2015 su programa propio de divulgación histórica llamado ‘Cualquier tiempo pasado fue anterior’, codirigido con Jesús Pozo, y en el que colaboran Ana Valtierra (Contarte el Arte) y Emma Vallespinós y Pepe Rubio (música).

También ha colaborado en RNE en el programa ‘Acércate al Quijote’. Es redactora jefe de la revista ‘Adiós’ y colabora en la revista ‘Yo Dona’. Miembro del Consejo de Dirección del Instituto Quevedo del Humor, dependiente del Patronato de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. Es vicepresidenta de la Fundación Inquietarte.

Entre sus libros, ‘Polvo Eres’ (2008), con una segunda entrega en 2011,’Menudas historias de la historia’ (2009), ‘Se armó la de San Quintín’ (2012), ‘Pretérito imperfecto’ (2018), ‘La historia en apuros’ (2021), ‘Cualquier tiempo pasado fue anterior’ (2021), o ‘Acontece que no es poco’ (2023). Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos, el Premio Ondas en 2016 al mejor tratamiento informativo, con ‘Las concostorias cervantinas’ en el programa ‘No es un día cualquiera’ de RNE.

Por su parte, Fetén Fetén es mucho más que el proyecto musical de Jorge Arribas y Diego Galaz, es, como han dicho de ellos, el lenguaje del alma hecho armonía. Desde que comenzara su andadura en 2009, el dúo ha autoproducido con micromecenazgo los álbumes ‘Fetén Fetén’, ‘Bailables’, ‘Cantables’ y ‘Cantables II’, ‘Melodías de Ultramar’, etcétera.