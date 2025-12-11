Chiclana: Taetro acaba el año con el estreno de cinco nuevos montajes de teatro mínimo

La asociación cultural Taetro finaliza su proyecto anual de actividades con el estreno de cinco nuevos montajes pertenecientes a las obras galardonadas en el XXV Certamen de Teatro Mínimo Rafael Guerrero. La puesta en escena tendrá lugar en el Teatro Moderno de Chiclana, mañana, a partir de las 20.00 horas. Las entradas, a un precio de seis euros, podrán retirarse el mismo día de la función en la puerta del teatro, desde dos horas antes de su comienzo.

En esta ocasión las obras que Taetro representará serán las siguientes: ‘La reina de los botones’, de Marcelo Adrián Miceli, con la dirección de Antonio Burgos y la interpretación de Ana Pérez; ‘Variable’, de Antonio Oliveira, bajo la dirección de Roberto Sánchez y con Marco Antonio García y Paco Zamarra en los papeles protagonistas; ‘La bibliotecaria’, de Susana Lareo, dirigida por Jesús Moreno y con Luis González, Maribel Jiménez, Ana Belén Sánchez, Pilar Guillén, Carmela Márquez y Teresa Lamas, en la parte actoral; ‘Los artistas del futuro’, de Rubén Manzanero, dirigida por Rox e interpretada por Maika Sánchez, Carla Prián y Daniela Recuerdo; y por último, ‘El robo’, de Tono Saló, dirigida por Pepe Raya, que también hará las veces de maestro de ceremonias, y protagonizada por Manuel Warletta, Antonio Meléndez, David Curieses y Manuel Vela.

Taetro recuerda que la función no está recomendada para menores de 12 años e invita a la ciudadanía a acudir a un espectáculo que cuenta con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura. Aurora Alcántara, presidenta de la entidad, ha manifestado que “nuevamente Taetro crea un cóctel muy apetecible con mezcla de géneros y en el que tanto los más jóvenes como los más experimentados de la asociación lo van a dar todo. Creo que lo vamos a pasar bien y por eso invito a que os suméis a este espectáculo”.

Finalmente, Taetro agradece a los autores participantes su compromiso por mantener vivo el Certamen Rafael Guerrero y también a las entidades que han colaborado con la asociación en la preparación de este montaje, caso del Taller Municipal de Teatro.