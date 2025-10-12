Convocada la quinta edición del Certamen de Teatro Mínimo Juvenil García Teba en Chiclana

Tras el éxito de las cuatro primeras convocatorias, la Fundación Vipren convoca la quinta edición del Certamen de Teatro Mínimo Juvenil García Teba. Así lo han anunciado la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas; el presidente de la Fundación Vipren, Miguel González, quienes han estado acompañados por la presidenta de Taetro, Aurora Alcántara; y el responsable de la Escuela Municipal de Teatro, Gari León. Se trata de un concurso que está pensado para el alumnado de Primaria y Secundaria, hasta un máximo de 17 años.

De esta forma, las bases estipulan que las obras se remitirán en lengua española de unos 10 minutos estimados de representación como máximo, equivalente a seis folios a doble espacio. El tipo de letra será Times New Roman, cuerpo 12 puntos. Las obras serán de tema libre y tienen que ser inéditas, no estrenadas, ni premiadas. Además, las personas interesadas podrán participar hasta con dos obras, el plazo de entrega de originales finalizará el 30 de enero de 2026 y las obras deberán remitirse a la dirección de correo electrónico: info@fundacionvipren.com. En este email también podrán solicitar toda la información referente al certamen.

Hay que destacar que está previsto que el fallo del jurado se publique con motivo del Día Mundial del Teatro, a finales del mes de marzo del próximo año. Los premios consistirán en la entrega de una estatuilla del Hércules Gaditano, la publicación de las obras premiadas y la representación de algunas de las piezas que la Fundación Vipren considere idónea.

"Agradecer a la Fundación Vipren por seguir trabajando, en este caso, en el certamen juvenil de teatro, así como en el fomento de la cultura", ha expresado Susana Rivas, quien ha añadido que "también es de agradecer el apoyo de Taetro en este certamen". "Animar a toda la juventud a participar, porque tienen muchas historias que contar", ha manifestado la delegada de Cultura.

Por su parte, Miguel González ha señalado que las ediciones anteriores han sido un éxito, con obras llegadas de toda España. "Esperamos que esta edición se un éxito más y cuente con un amplio número de trabajos presentados", ha reseñado.

Asimismo, Gari León ha explicado que García Teba fue el ideólogo del certamen de teatro mínimo de Taetro para mayores y es el autor más premiado que tiene Chiclana, de ahí que este concurso lleve su nombre.

Finalmente, Aurora Alcántara ha destacado que esta quinta edición "significa que la juventud tiene cosas que decir, que opinar y que criticar".