Chiclana: Helloween, Obús y Motörhits, nuevas incorporaciones en Concert Music Festival 2026

Concert Music Festival 2026 ha anunciado que Helloween, Obús y Motörhits se incorporan al cartel de esta nueva edición, en una cita única e irrepetible de guitarras afiladas que tendrá lugar el próximo 6 de agosto.

Helloween, uno de los grupos más importantes de la historia del Heavy Metal, tocará por primera vez en Andalucía, y lo hará en Concert Music Festival, donde presentará la gira 40 aniversario de la banda. Los de Hamburgo, que son considerados los padres del power metal y han influenciado enormemente a numerosas bandas dentro del género, han reunido para la ocasión a los miembros más importantes que han pasado por la banda para hacer las delicias de todos sus fans, que podrán escuchar de nuevo sus clásicos más atemporales en la voz de Michael Kiske o Kai Hansen, así como las canciones más actuales grabadas en su genial último álbum ‘Giants and Monsters’, que los ha vuelto a encumbrar a lo más alto del Heavy Metal mundial.

Los incombustibles Obús, grupo referencia del hard rock y heavy metal de este país, presentará un directo de alto octanaje. Liderados por los carismáticos Fortu y Paco Laguna, llevan recorriendo las carreteras desde los primeros años de la década de los 80 y, ajeno a modas, es un ejemplo de resistencia en un grupo que sigue sacando discos con la misma ilusión que el primer día y dejándose la piel en cada directo.

Por su parte, Motörhits, una de las bandas tributo a Motörhead más importantes de Europa, hará vibrar al público con las míticas canciones de Lemmy y los suyos, en un directo en el que no faltarán grandes éxitos como ‘Iron Horse’, ‘Ace of Spades’ o ‘Hellraiser’.