Chiclana: Concert Music Festival 2026 confirma el regreso del Artista Invisible

La organización de Concert Music Festival, ya inmersa en los preparativos de su IX edición, que se celebrará durante el verano de 2026 en el emblemático poblado marinero de Sancti Petri, ha confirmado el regreso del Artista Invisible.

Esta promoción de carácter limitado permitirá a los asistentes vivir los conciertos de sus artistas favoritos adquiriendo sus entradas a un precio muy especial.

Antes de anunciar los primeros nombres del cartel, los usuarios podrán adquirir sus entradas por solo 25 € (más gastos de gestión) para las fechas que se indican a continuación: 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 y 31 de julio y del 1 al 17 de agosto de 2026.

Desde la organización señalan que “el funcionamiento es muy sencillo: compra las entradas para la fecha que creas que te traerá tu artista favorito. Cuando las entradas se agoten la venta quedará cerrada. Solo cuando anunciemos el artista sabrás quién te ha tocado”.

Las entradas estarán disponibles el próximo martes 14 de octubre a partir de las 12.00 horas en Ticketmaster

En cuanto a las condiciones de esta promoción, es importante tener en cuenta que la organización del Concert Music Festival se reserva el derecho de asignar la ubicación de estas entradas según disponibilidad, y el cliente no tiene derecho a escoger. Por norma general, las localidades reservadas estarán ubicadas en la zona de pista para los conciertos que se celebren de pie, y en patio de butaca o grada para los que se celebren sentado.

Asimismo, las entradas no admiten cambios ni devoluciones. Una vez formalizada la compra, no es posible la devolución, sin ningún tipo de excepción. No poder asistir al espectáculo o cometer un error al adquirir no son motivos que permitan su devolución.

La adquisición de las entradas da acceso al evento que se celebre en Concert Music Festival en la fecha elegida. El cliente recibirá por correo electrónico, en la misma dirección utilizada para realizar la compra, su entrada definitiva con todos los datos del espectáculo (fecha, hora, artista, zona... y fila y asiento, en los casos que corresponda) unos días antes de la celebración de dicho evento.

También hay que tener en cuenta que esta promoción finalizará antes de que se haga público el artista confirmado para la fecha adquirida, o bien, una vez agotado el cupo de entradas asignadas.

Por último, el ‘Artista invisible’ está sujeto a cambios y limitaciones por parte de la organización, que se reserva el derecho de realizar ajustes o modificaciones en función de las necesidades de producción y para garantizar el cumplimiento de los contratos con los artistas.