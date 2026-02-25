Chiclana: El Defensor del Pueblo afirma que la sanidad pública constituye “la joya de la corona” del Estado social

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, defendió hoy en Chiclana que las administraciones “deben insistir en los cuidados” y ha subrayado que la sanidad pública constituye “la joya de la corona” del Estado social. Maeztu realizó estas declaraciones durante una visita institucional en la que fue recibido por el alcalde, José María Román, y en la que señaló la importancia de reivindicar el servicio público de la política y de reforzar una relación más humana y cercana entre la ciudadanía y la Administración.

En el transcurso de su intervención en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde mantuvo un encuentro con miembros de la Corporación Municipal y del tejido social de la ciudad, Maeztu mostró su cariño por Chiclana y expresó su deseo de que esta ciudad sea su última visita institucional, al tiempo que pidió a las autoridades que “busquen una renovación” al frente del cargo.

En el marco de esta visita, informó que un equipo de la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía (OIAC) del Defensor del Pueblo Andaluz ha estado prestando asesoramiento presencial a los vecinos y vecinas de Chiclana durante toda la jornada en el Centro de Servicios Sociales, con el objetivo de facilitar el acceso a la institución y canalizar consultas y quejas. Esta tarde, Maeztu se reunirá con una treintena de asociaciones de esta localidad y de San Fernando.

Por otro lado, el Defensor en funciones destacó el valor de la colaboración con el tejido social para identificar necesidades reales y orientar soluciones. En este sentido, subrayó que “hay que sentarse” y trabajar desde el diálogo para fortalecer los servicios públicos y sostener las políticas que garantizan derechos.

Asimismo, defendió una manera de supervisar la Administración basada en la empatía y en el trato humano, especialmente con quienes esperan “en la cola”, como imagen de las dificultades cotidianas para acceder a prestaciones y servicios. Y resaltó la necesidad de mejorar la sanidad pública en el municipio, tras conocer la falta de infraestructuras en comparación con otras ciudades de similar población.

Por su parte, el alcalde de Chiclana, José María Román, advirtió sobre el riesgo de desmantelamiento del Estado del Bienestar y señaló la relevancia de los programas municipales en materia de vivienda y servicios sociales. También, puso en valor el trabajo del Defensor del Pueblo Andaluz como garantía para que la ciudadanía pueda encauzar sus demandas “en el marco de la dignidad humana”, especialmente cuando se enfrenta a barreras o demoras en su relación con las administraciones.