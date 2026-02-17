El alcalde reclama a la Junta la deuda que mantiene con Chiclana por el Centro de Salud de los Gallos

Casi siete años después de que abriera sus puertas el Centro de Salud de Los Gallos, concretamente el 22 de abril de 2019, la Junta de Andalucía sigue sin abonar al Ayuntamiento de Chiclana la cuantía por la compra-venta de dichas instalaciones sanitarias. En este sentido, el alcalde de la ciudad, José María Román, acompañado de la primera teniente de alcalde, Ana González; y del delegado de Salud, Guillermo Sierra, compareció hoy en rueda de prensa a las puertas de este equipamiento para denunciar “la desidia del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla con Chiclana”.

Al respecto, relató que “el 16 de enero de 2019 hice entrega temporal de este espacio a la entonces gerente del SAS, doña Francisca Antón. Y el 22 de abril de ese mismo año comenzó a funcionar, es decir, hace casi siete años”, y lamentó que “en este periodo la Junta no ha tenido tiempo de pagar al Consistorio chiclanero los casi 2,5 millones de euros que costó este centro”. Para agregar posteriormente que, desde entonces, “han pasado ya tres consejeros de Salud y no comprendemos cómo está ocupando este edificio y usándolo sin pagar ni un solo céntimo al Ayuntamiento ”. A modo de ejemplo sobre esta situación, José María Román lanzó la siguiente pregunta: “¿Sería lógico que fuera al McDonald’s y comprara una hamburguesa y no pagara o que fuera a la óptica que tenemos aquí al lado y me llevara unas gafas sin abonar lo que cuesta siete años después?”.

Asimismo, reiteró que “no solo se trata de siete años sin pagar, sino que son siete años sin ni siquiera contestar a las cartas de este alcalde o a las llamadas que he realizado. Y, por supuesto, no he recibido tampoco llamada telefónica diciendo que están tramitando el abono. Nada de nada”, para insistir en que son “siete años en el que la Junta tiene un dinero público del Ayuntamiento de Chiclana y no se lo paga. Siete años en los que le hemos ofrecido que use esa cantidad para el Centro de Salud de La Cucarela. Lamentablemente, ni se pabona ni se usa para este fin”.

En opinión de José María Román, “esto vuelve a demostrar, una vez más, la dejación total de la sanidad pública en Chiclana. Por este motivo, no nos extraña los casos de personas que leemos en prensa y que ponen de manifiesto el desastre de gestión por parte de la Junta de Andalucía”, para añadir que “ya no sabemos cómo demandarle que nos pague. ¿Por carta como las que he enviado sobre carreteras o inundabilidad y que no nos contestan? Estamos hablando de un tema muy importante para los chiclaneros y chiclaneras como la salud pública, además en una ciudad que roza ya los 94.000 habitantes empadronados y que supera los 200.000 en verano”.

Asimismo, considera que “la situación de Chiclana y de la sanidad pública no puede seguir esperando a un gobierno que está ausente, para terminar diciendo que “esperemos que alguien de la Junta de Andalucía responda la semana que viene diciendo que van a pagarnos o que van a construir el Centro de Salud de La Cucarela. Que se haga algo porque no podemos continuar con el silencio como respuesta a un tema de máxima gravedad como este”.