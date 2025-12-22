El Ayuntamiento de Chiclana recuerda a la Junta la deuda que mantiene con la ciudad por el Centro de Salud de Los Gallos

El Ayuntamiento de Chiclana ha recordado a la Junta de Andalucía que “ya hace tres años que anunció que procedería a la adquisición del Centro de Salud de Los Gallos, que comenzó a funcionar el 22 de abril de 2019”. Sin embargo, añade, “la situación no ha cambiado y, por tanto, seguimos a la espera de que dé el paso definitivo para la compra de dicho equipamiento sanitario”.

En un comunicado de prensa, el Consistorio chiclanero, ha incidido en que, “por si fuera poco, aún aguardamos que la administración autonómica nos aclare cuánto va a abonar a este Ayuntamiento, porque la valoración económica que realizaron los técnicos municipales era de 2,7 millones de euros, mientras que la del SAS fue de 1,9 millones de euros”, recalca.

“De todas formas, lo cierto es que aún no hemos recibido ni un solo euro de la Junta que, seis años y ocho meses después, sigue de okupa en un equipamiento ejecutado por este Ayuntamiento”, añade.

Asimismo, el comunicado insiste en que “estamos hablando de un asunto importante, pero más importante si cabe es que la Junta de Andalucía se ponga a trabajar para la construcción del Centro de Salud de La Cucarela”. Y agrega: “Hemos anunciado en multitud de ocasiones que esta deuda podríamos destinarla a este proyecto, pero lo cierto es que ni pagan lo que deben ni se pronuncian para la necesaria construcción del nuevo ambulatorio”.