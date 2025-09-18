Ana González anuncia que “Chiclana no va a financiar más la incompetencia de la Junta de Andalucía”

“Chiclana no va a financiar más la incompetencia de la Junta de Andalucía”. Así de contundente se mostró hoy la primera teniente de alcalde, Ana González, en rueda de prensa, al volver a reclamar el montante que la administración autonómica debe al Ayuntamiento. De esta forma, la edil solicitó “el abono de la deuda pendiente en materia de vivienda y de salud, que asciende a casi 3,3 millones de euros”.

En este sentido, concretó que en materia de vivienda tiene pendiente 1.372.352,74 euros, correspondientes a las anualidades de 2023, 2024 y 2025 de distintas promociones y de préstamos de promociones de alquiler de vivienda pública.

“Hablamos de un dinero que nos corresponde, no son ayudas graciables ni que nos tengan que dar, son pagos que el Ayuntamiento, a través de Emsisa, ya ha realizado”, apostilló la delegada, señalado que esta actitud “está obligando a la empresa municipal a hacer frente a las anualidades de los subsidios de las cuotas de promociones de vivienda pública”.

Para detallar que se deben 659.930,85 euros que corresponden a las anualidades de 2023, 2024 y 2025 de las 25 viviendas habitacionales, las 78 de la cuarta fase de El Carmen, las 12 de Panzacola, 53 de la calle Cuba y las 23 de Los Carriles. Por otro lado, señaló, se encuentra la anualidad 2025 de los préstamos de promociones de alquiler de vivienda pública a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía que suman 657.053,05 euros y que están relacionados con las 308 edificaciones que integran la primera, segunda y tercera fase de El Carmen y las 82 viviendas de San Sebastián. Y, por último, apuntó la subvención al alquiler de viviendas protegidas para la integración social de 2024, que se traduce en 55.368,84 euros.

“En total, 1.372.352,74 euros que ya ha desembolsado el Ayuntamiento de Chiclana y que ni la Delegación Territorial ni la Consejería han pagado a Emsisa, con lo que supone esto para la tesorería de esta empresa municipal”, declaró Ana González.

Centro de Salud de Los Gallos

Asimismo, en materia de salud, se volvió a reclamar a la Junta que ejecute el pago por el contrato de compra-venta del Centro de Salud de Los Gallos. “Una deuda que, según los técnicos municipales, asciende a 2,7 millones de euros en concepto del valor del inmueble, y que la Junta reconoce que es de 1,9 millones más IVA”, manifestó, para agregar que, “cuando le reclamamos el centro de La Cucarela, el nuevo instituto en la playa, la Ronda Oeste o la carretera de los Barrancos, tan importantes para Chiclana, siempre nos dicen en la calle que por qué no lo hizo el anterior gobierno de la Junta de Andalucía. Pero es que resulta que todo lo que hay en la ciudad, todos los equipamientos públicos, es obra de este. Lo último fue la cesión del Centro de Salud de Los Gallos, pagado con dinero municipal”.

En definitiva, concluyó la responsable municipal, “son casi 3,3 millones los que la Junta de Andalucía debe a Chiclana, una cantidad a la que ya ha hecho frente el Consistorio” y que ha provocado que “la situación resulta insostenible “.