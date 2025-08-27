Chiclana celebrará su Fiesta de la Parpuja el próximo 12 de septiembre

La Fiesta de la Parpuja se celebrará el próximo 12 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, en la Plaza Mayor. Así lo anunciaron hoy el alcalde de Chiclana, José María Román; la delegada municipal de Fomento, Manuela Pérez, y los artistas Antonio Reyes, Macarena Ramírez, Caracolillo de Cádiz y Nono Reyes, en una rueda de prensa que tuvo lugar en Alcaldía.

Este nuevo espectáculo estará protagonizado por Antonio Reyes, Aurora Vargas, Filo de los Patios y Caracolillo de Cádiz, que estarán acompañados al baile por Macarena Ramírez y su cuadro, y a la guitarra por Miguel Salado, Julio Romero y Nono Reyes. El acto estará presentado por Juan Garrido.

José María Román destacó el gran elenco de artistas que este año componen el cartel “de un evento tan señero en la ciudad y que harán disfrutar a todo el público asistente de un gran espectáculo en un escenario tan emblemático como es la Plaza Mayor”. Además, quiso poner el énfasis en “el lugar que ocupa Chiclana en el mundo del flamenco, gracias a los buenos y buenas artistas que ha tenido y que tiene la ciudad”.

Manuela Pérez, por su parte, invitó a toda la ciudadanía a este evento, “en el que se podrán degustar sardinillas de media playa”, apuntando, a la vez que, su solera “permite dinamizar el centro de la ciudad, gracias a la gran afluencia de público que reúne”.

Además, Antonio Reyes incidió en que “es un placer volver a mi tierra”, y se mostró confiado en poder sacarse la espinita de los dos últimos años, en los que no ha podido estar en esta Fiesta de la Parpuja por motivos de salud. También invitó a toda la ciudadanía y a vecinos de otros municipios a disfrutar de este evento, “en el que pasaremos un gran rato de flamenco”.

En su intervención, Macarena Ramírez dijo estar “muy contenta por pisar de nuevo Chiclana y formar parte de este pedazo de cartel”, y prometió que darán “lo mejor para hacer disfrutar al público de esa noche tan bonita y tan flamenca”.

Por su parte, Caracolillo de Cádiz agradeció al Ayuntamiento su presencia, señalado que “es una ilusión muy grande formar parte del programa de esta Fiesta de la Parpuja, porque me siento medio chiclanero”.

Por último, Nono Reyes insistió en que “es un orgullo poder acompañar a artistas tan grandes como los que componen el programa, agradeciendo al alcalde y al Consistorio su empeño para que este festival siga celebrándose”.