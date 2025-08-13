Chiclana: Bodega Manuel Aragón organiza para el 23 de agosto el VIII Evento Musical
Actuarán Lydia Sánchez, Lucía Aragón, Las Ratas, DJ Andrés Guillén y Rumba Canalla
Ya se pueden reservar las entradas
La Guía Peñín otorga 99 puntos al vino Oloroso de la Bodega Manuel Aragón de Chiclana
La Bodega Manuel Aragón han organizado para el próximo 23 de agosto el VIII Evento Musical, que tendrá lugar en su sede de la Carretera Cádiz Málaga. El evento comenzará a las 22.00 horas con las actuaciones de Lydia Sánchez y Lucía Aragón.
Posteriormente, a las 22.30 horas, se subirá al escenario la comparsa Las Ratas, ganadora del primer premio en su categoría del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC).
A las 0.00 y las 0.30, la noche estará amenizada por DJ Andrés Guillén, mientras que a las 01.30 está prevista la actuación de Rumba Canalla.
Los precios para asistir a esta popular iniciativa son de 30 euros más consumición cuando la entrada sea a las 20.45 horas y 20 euros, si se hace a las 00.15. El teléfono de reservas es 670351257 (confirmación hasta el viernes 15 de agosto).
También te puede interesar
Lo último
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.