Chiclana: Dos alumnos del colegio Niño Jesús, finalistas del Concurso de Dibujo Digital de Aqualia

La 23ª edición del Concurso Infantil de Dibujo Digital de Aqualia cuenta con dos alumnos chiclaneros finalistas. Son los casos de José Saldaña Muñoz y Silvana Aragón Ávila, ambos del colegio Niño Jesús. De esta forma, el municipio vuelve a situar a dos de sus estudiantes de Primaria entre los finalistas de un certamen que se celebra a nivel nacional y latinoamericano, con el que colabora en la localidad la empresa Chiclana Natural.

Los finalistas chiclaneros fueron recibidos este lunes por el delegado de Medio Ambiente, Roberto Palmero, y por el coordinador de Aqualia en la localidad, Juan Carlos Candela, para hacerles entrega de los premios. Estos han consistido en una tarjeta regalo por valor de 30 euros para cada uno para la adquisición de material deportivo, así como sendos libros sobre el río Iro donados por Chiclana Natural.

Roberto Palmero puso de manifiesto “la importancia de una iniciativa que durante tantos años vienen poniendo en marcha desde Aqualia y que demuestra su compromiso para continuar desarrollando acciones de concienciación entre las niñas y niños en el ámbito del uso responsable de agua. Un compromiso con la Educación Ambiental que compartimos desde la Delegación de Medio Ambiente y Chiclana Natural y que se ve reflejado en las iniciativas que desarrollamos con los centros educativos a lo largo de todo el curso escolar”.

Por su parte, Juan Carlos Candela puso en valor que de los más de 9.300 participantes a nivel nacional que ha habido, hayan resultado premiados dos escolares de Chiclana. “El concurso nació en 2002 y desde entonces ya ha sensibilizado a más de 300.000 jóvenes sobre la importancia de una gestión eficiente del agua y el esfuerzo que implica disponer de agua potable con solo abrir el grifo”, manifestó.

A través de esta iniciativa cuyo lema en la presente edición ha sido ‘Los Guardianes Sostenibles en la RegenerACCIÓN’, el alumnado participante ha tenido que demostrar su creatividad para combatir el avance de la desertificación por todo el planeta y pasar a la RegenerACCIÓN, recuperando las zonas dañadas para que vuelvan a ser verdes y fértiles con la ayuda de una buena gestión del ciclo integral del agua. Asimismo, el certamen se enmarca en el conjunto de iniciativas que regularmente desarrolla Aqualia con colegios, institutos y centros universitarios para dar a conocer las fases del ciclo del agua y educar en un uso más responsable de este recurso.