Chiclana: Abierto el plazo de inscripción para las dos muestras de belenes

La Delegación Municipal de Fiestas ha abierto el plazo para la participación en las dos muestras de belenes, la primera de ellas destinada a hermandades, asociaciones y/o grupos parroquiales y la segunda a particulares, cuyo plazo de presentación de inscripciones finalizará el 8 de diciembre a las 14.30 horas. Las personas y entidades interesadas podrán formalizar su inscripción en el correo electrónico inscripciones@tematic.es o presencialmente en la oficina de Tematic Eventos, sita en el Edificio Iro (c/ Fernando de Magallanes) en días laborales y en horario de 8.30 a 14.30 horas.

En cuanto a la muestra de hermandades, asociaciones y/o grupos parroquiales, indicar que cada participante presentará un belén artístico prestando especial atención a la aplicación de escayola, técnicas de pintura, composición arquitectónica y paisajística, utilización correcta del cielo, calidad de las figuras, iluminación, vegetación, efectos especiales, decoración y ambientación externa del nacimiento. Además, el belén deberá ser inédito en su totalidad.

Se establecen reconocimientos a los tres belenes mejor valorados por el jurado, que están valorados en 800 euros para el primer clasificado, 500 para el segundo y 300 para el tercero, pudiendo el jurado dejar desierto uno, varios o la totalidad de los reconocimientos.

Por otro lado, en cuanto a la muestra de particulares, ésta se dividirá en belenes artísticos, belenes tradicionales y dioramas, esta última con un máximo de 1 metro de longitud, 0,70 metros de fondo y 0,60 metros de altura. Así, se prestará especial atención a la colocación, tamaño, calidad y estado de conservación de las figuras, pudiendo incluir materiales y elementos naturales, ríos con agua en movimiento, figuras articuladas, escenas en el exterior e interior de edificaciones o cuevas, efectos especiales, etcétera.

En lo que se refiere a los reconocimientos, en la modalidad de belenes artísticos, estos serán de 350 euros al primer clasificado y de 200 euros al segundo. En la de belenes tradicionales, se otorgarán 250 euros al primero y 100 euros al segundo; mientras que, en la categoría de dioramas, cuyos reconocimientos son otorgados por la Asociación de Belenistas María Auxiliadora, el primer clasificado obtendrá 100 euros y el segundo 60 euros. El jurado podrá dejar desierto uno, varios o la totalidad de los reconocimientos.

Hay que resaltar que tanto los belenes de hermandades, asociaciones y grupos parroquiales deberán permanecer abiertos al público como mínimo del 13 de diciembre al 4 de enero en horario de 18.00 a 21.00 horas, mientras que los particulares han de exponerse durante esas mismas fechas, aunque los horarios serán los indicados por participantes en la ficha de inscripción.

“Una de las atracciones que ofrece nuestra Navidad es la amplia muestra de belenes particulares y de hermandades y grupos parroquiales, que se suman al Belén en el Atrio del Ayuntamiento que inauguraremos el día 28 de noviembre”, declaró el delegado municipal de Fiestas, Fede Díaz, quien añadió que “esta muestra refleja el entusiasmo de la ciudadanía, que se esmera por hacer representaciones de gran calidad”.