El Centro de Iniciativas Juveniles Box acogerá el Chiclana Gaming Fest III los días 7 y 8 de marzo

El Centro de Iniciativas Juveniles Box y el Hub Digital acogerán la tercera edición del Chiclana Gaming Fest los días 7 y 8 de marzo. Así lo anunció recientemente el delegado municipal de Juventud, Fede Díaz, quien compareció en rueda de prensa junto al responsable de la organización, Juan Pedro Valverde.

De esta forma, durante dos días los amantes de los videojuegos podrán disfrutar de numerosas actividades completamente gratuitas. Así, el evento contará con una zona de consolas de última generación (PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch), experiencias de realidad virtual y un simulador de conducción para poner a prueba los reflejos al volante. Además, también se habilitará una Zona Gaming PC, equipada con ordenadores de alto rendimiento, ideales para disfrutar de los mejores títulos multijugador y competitivos, estando previsto el desarrollo de charlas y talleres.

Fede Díaz explicó que el evento “será totalmente gratuito y de libre acceso para las personas interesadas”, destacando que se trata de una iniciativa dirigida a todas las edades. Además, destacó que esta actividad atrae a jóvenes de toda la provincia y ha animado a toda la ciudadanía a acudir a esta cita para todos los públicos.

Por su parte, Juan Pedro Valverde señaló que tendrán unos cincuenta puestos con diferentes, consolas, juegos y torneos.

El Chiclana Gaming Fest III se desarrollará el sábado 7 de marzo de 11.00 a 21.00 horas y el domingo 8 de 11.00 a 20.00 horas, mientras que la entrada es libre durante las dos jornadas hasta completar aforo.