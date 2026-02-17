Comienza en Chiclana la XXXIII edición del concurso radiofónico ‘Conoce Andalucía’

La trigésimo tercera edición del concurso ‘Conoce Andalucía’ dio comienzo hoy y se desarrollará hasta el próximo 11 de marzo. La ronda de preliminares durará hasta el 25 de febrero, mientras que la semifinal tendrá lugar el 4 de marzo. Todas ellas se desarrollarán en el Centro de Iniciativas Juveniles Box, mientras que la final tendrá lugar el 11 de marzo en el Teatro Moderno y estarán presentes los tres centros con mayor puntuación.

En este sentido, el delegado municipal de Juventud y Comunicación, Fede Díaz, asistió a esta primera jornada, en la que dio la bienvenida a los centros participantes y expresó su ilusión por esta nueva edición del concurso de Radio Chiclana. “Este concurso dirigido al alumnado de cuatro de la ESO acerca a la juventud un mayor conocimiento de la ciudad y de toda la región”, explicó.

Además, el edil recordó que todos los participantes realizarán un viaje al final del certamen y agradeció la colaboración, el apoyo y la implicación del profesorado y del alumnado de los centros que toman parte en esta nueva edición, así como la labor del personal de Radio Chiclana, Centro de Iniciativas Juveniles Box y Delegación de Juventud.

Hay que resaltar que todas las fases se emitirán en directo por Radio Chiclana y por las redes sociales de la emisora municipal a partir de las 11.30 horas, mientras que la final dará comienzo a las 11.00 horas. En esta ocasión, estarán representantes de Huerta Rosario, Poeta García Gutiérrez, Safa, Fernando Quiñones, Ciudad de Hércules, Pablo Ruiz Picasso, La Pedrera, San Agustín y San Juan Bosco.