Comienza en Chiclana la XXXIII edición del concurso radiofónico ‘Conoce Andalucía’
Fede Díaz da la bienvenida a los centros participantes que disputarán la fase preliminar hasta el 25 de febrero
La semifinal será el 4 de marzo y la gran final el día 11
El Colegio San Juan Bosco de Campano, vencedor del XXXII Concurso ‘Conoce Andalucía’ de Radio Chiclana
La trigésimo tercera edición del concurso ‘Conoce Andalucía’ dio comienzo hoy y se desarrollará hasta el próximo 11 de marzo. La ronda de preliminares durará hasta el 25 de febrero, mientras que la semifinal tendrá lugar el 4 de marzo. Todas ellas se desarrollarán en el Centro de Iniciativas Juveniles Box, mientras que la final tendrá lugar el 11 de marzo en el Teatro Moderno y estarán presentes los tres centros con mayor puntuación.
En este sentido, el delegado municipal de Juventud y Comunicación, Fede Díaz, asistió a esta primera jornada, en la que dio la bienvenida a los centros participantes y expresó su ilusión por esta nueva edición del concurso de Radio Chiclana. “Este concurso dirigido al alumnado de cuatro de la ESO acerca a la juventud un mayor conocimiento de la ciudad y de toda la región”, explicó.
Además, el edil recordó que todos los participantes realizarán un viaje al final del certamen y agradeció la colaboración, el apoyo y la implicación del profesorado y del alumnado de los centros que toman parte en esta nueva edición, así como la labor del personal de Radio Chiclana, Centro de Iniciativas Juveniles Box y Delegación de Juventud.
Hay que resaltar que todas las fases se emitirán en directo por Radio Chiclana y por las redes sociales de la emisora municipal a partir de las 11.30 horas, mientras que la final dará comienzo a las 11.00 horas. En esta ocasión, estarán representantes de Huerta Rosario, Poeta García Gutiérrez, Safa, Fernando Quiñones, Ciudad de Hércules, Pablo Ruiz Picasso, La Pedrera, San Agustín y San Juan Bosco.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
Hablamos con Dr. Francisco Bermúdez Ordoñez, Urólogo del Hospital Virgen de las Montañas