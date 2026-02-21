Cecilia Olaya: "Con el Foro Provincial de Turismo, el sector dispone de un espacio estable de reflexión estratégica"

Cecilia Olaya asegura que el Foro ha sabido adaptarse a los cambios del turismo sin perder su identidad.

En su décima edición, el Foro Provincial de Turismo de Cádiz se consolida como uno de los grandes espacios de reflexión y proyección del sector en la provincia. Su directora, Cecilia Olaya, repasa la evolución de esta cita, que se celebra en Chiclana, del 9 al 11 de marzo. Coincidiendo además con el IV Salón del Vino y la Gastronomía, aborda las sinergias entre turismo, producto y territorio en un momento de crecimiento y madurez para un evento que ya mira al futuro con ambición de ampliarse.

Pregunta.–El Foro está de aniversario. ¿Qué balance hace de esta década?

Respuesta.–El balance es claramente positivo. Nació con una vocación casi fundacional, celebrándose en su primera edición con un formato más reducido y muy centrado en generar conversación dentro del sector. Diez años después, hablamos de un encuentro consolidado, con más de 1.000 profesionales acreditados y con un impacto que trasciende lo estrictamente provincial.

R.La evolución ha sido constante: hemos crecido en contenidos, en nivel de ponentes, en respaldo institucional y en capacidad de convocatoria. Pero lo más importante es que el Foro ha sabido adaptarse a los cambios del turismo sin perder su identidad. Hoy es un espacio donde se habla de innovación, inteligencia artificial, fiscalidad, relevo generacional o turismo enológico, pero siempre con la provincial de Cádiz como eje central.

P.–Qué supone alcanzar esta décima edición para el sector turístico de la provincia y para la propia organización?

R.–Supone consolidar un modelo. No es fácil mantener durante una década un encuentro profesional con continuidad, crecimiento y credibilidad. Para el sector turístico significa disponer de un espacio estable de reflexión estratégica, algo que antes no existía en la provincia.

R.Para la organización es también una responsabilidad añadida. Las cifras lo avalan y nos obliga a pensar ya en el crecimiento futuro. El interés que despierta hace que tengamos que plantearnos una ampliación de formato de cara al próximo año.

P.–¿Cuáles serán los principales ejes temáticos de esta edición?

R.–Este año ponemos el foco en cuatro grandes bloques: transformación digital e inteligencia artificial aplicada al turismo, el nuevo perfil del viajero y sus procesos de decisión, la gastronomía como lenguaje del destino y la sostenibilidad económica de las empresas turísticas.

R.Queremos que el debate combine visión estratégica y aplicación práctica. No se trata solo de hablar de tendencias, sino de ofrecer herramientas reales a empresarios y gestores públicos. En ese sentido, la presentación del programa Andalucía Nexus es un ejemplo de cómo el Foro se convierte en plataforma para trasladar al territorio las grandes estrategias turísticas.

P.–¿Qué novedades presenta el programa?

R.–La principal novedad es el peso estructural de la innovación y la gestión empresarial. Además, el Foro incorpora debates específicos sobre fiscalidad inteligente en el sector turístico, relevo generacional en la restauración y el papel del turismo enológico como motor de identidad.

R.También crece de forma muy significativa la dimensión expositiva. En la última edición, más de una treintena de empresas se quedaron en lista de espera para participar en el Salón del Vino y la Gastronomía. Eso demuestra que el evento ya no es solo un espacio de reflexión, sino también una plataforma comercial y de posicionamiento para marcas y productores.

P.–Efectivamente, el Foro coincide con el IV Salón del Vino y la Gastronomía. ¿Cómo se complementan ambos eventos y qué sinergias se buscan entre turismo, vino y gastronomía?

R.–Se complementan de forma natural y estratégica. El Foro aporta análisis, visión y debate; el Salón del Vino y la Gastronomía aporta experiencia directa, producto y contacto profesional. En la última edición, el Salón registró más de 2.500 visitantes y un 100% de ocupación y un 97% de repetición con respecto a la edición anterior en la parte expositiva, lo que confirma su consolidación como espacio imprescindible para el sector.

R.Turismo, vino y gastronomía forman hoy un mismo relato. La gastronomía ya no es un complemento, es un motivo de viaje. El vino es identidad, territorio y cultura. Integrar ambas dimensiones dentro refuerza el posicionamiento de Cádiz, también como destino gastronómico de primer nivel.

P.–En estos diez años, ¿qué hitos o momentos destacaría?

R.–Destacaría tres: el crecimiento sostenido en participación profesional, la capacidad de atraer a grandes referentes nacionales e internacionales y la consolidación del Salón del Vino y la Gastronomía como espacio paralelo de enorme impacto.

P.–Para terminar, ¿qué aporta el Foro al sector turístico de Cádiz?

R.–Aporta visión estratégica, posicionamiento y conexión real entre actores públicos y privados. El Foro sitúa a Cádiz en el debate turístico actual y proyecta una imagen de provincia organizada, ambiciosa y consciente de sus fortalezas. Pero también genera impacto económico directo y oportunidades comerciales. El crecimiento de la parte expositiva y el interés creciente de empresas que quieren participar nos indican que ha dejado de ser solo un espacio de reflexión para convertirse en una herramienta real de desarrollo sectorial. Por eso, de cara al próximo año, el crecimiento ya no es una opción, es una necesidad.