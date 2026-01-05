Cabalgata de Reyes Magos en Chiclana 2026: horario, recorrido y agenda del 5 de enero

La Gran Cabalgata de la Ilusión pondrá el broche de oro de la Navidad en Chiclana este 5 de enero. Los Reyes Magos llegaron este viernes a la ciudad, donde empezaron una apretada agenda, que cerrarán en la madrugada del 6 de enero entregando los regalos a los niños chiclaneros. Con desayuno mágico y merienda el sábado, este domingo es el turno para la Cabalgata del Cartero Real y la nevada navideña.

Este lunes, un total de diez carrozas compondrán esta Cabalgata de la Ilusión: las tres de los Reyes Magos, la de la Estrella de Oriente, la del Cartero Real, una de las Chiclaneras, y la temática de las cuatro restantes serán Poblado, Érase una vez, Caperucita Roja y Chuches. Entre todas ellas, habrá más de un centenar niños y niñas y se repartirán algo más de 9.000 kilos de caramelos.

Antes, por la mañana, los Reyes Magos tendrá una salida real por Chiclana y habrá entrega de regalos del sorteo de las cartas en el centro de Iniciativas juveniles Box.

Horario y recorrido de la Cabalgata de Chiclcna

La cabalgata de los Reyes Magos de Chiclana saldrá a las 17.00 horas. El recorrido empezará en el Campo Municipal de Deportes para cubrir la primera parte de este trazado por varias calles de La Banda, como serán las calles Tajo, Guadiana, Antonio Pizano, Calderón de la Barca, Ortega y Gasset, Sor Ángela de la Cruz, Hoyo Membrillo, San Cayetano, Ancha y Plaza Andalucía.

Desde allí cruzarán el Puente Nuestra Señora de los Remedios y ya en El Lugar, seguirá el recorrido por la Alameda del Río, Plaza, Mendaro, Plaza del Retortillo, Jesús Nazareno, Larga, San José y Plaza Mayor. Una vez en la Plaza Mayor, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente se presentarán a todos los asistentes desde la tribuna oficial, colocada en el Escenario Real.

En lo que al tramo sin ruido se refiere, cabe reseñar que será el comprendido entre las calles Calderón de la Barca y el inicio de la calle Ortega y Gasset, tal y como ya se hiciera en los dos últimos años. Además, el espacio inclusivo para las personas con movilidad reducida estará ubicado en la calle La Plaza.

El delegado municipal de Fiestas, Fede Díaz, ha agradecido el gran trabajo que se está realizando “desde diversas delegaciones del Ayuntamiento para que esta Cabalgata se desarrolle dentro de la normalidad y todo salga a pedir de boca. Es una labor conjunta y en equipo, porque de otra forma no podría salir todo como está saliendo y demostrado queda en el buen desarrollo de lo que llevamos de Navidad hasta el momento”.

El delegado también ha reseñado la importancia de “esta cabalgata, porque llega para cerrar esta Navidad. Queremos que la ciudadanía disfrute hasta el último momento y por eso, desde el Ayuntamiento y desde la Asociación de Reyes Magos, a la que tenemos que agradecer el gran trabajo que realiza, vamos a darlo todo para que estos días que quedan para finalizar las fiestas sean los mejores para que los más pequeños y pequeñas de la ciudad sigan disfrutando y lo hagan con esta llegada de los Reyes Magos y esa Cabalgata de la Ilusión que se desarrollará el día 5 de enero”.