Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez

La mítica banda liderada por Álvaro Urquijo abrió su amplio repertorio e hizo un viaje musical por sus éxitos en Concert Music Festival.

Ir a la crónica: Los Secretos detienen el tiempo en una noche mágica en Chiclana

Chiclana, 14 de agosto 2025 - 11:53

1/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
2/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
3/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
4/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
5/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
6/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
7/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
8/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
9/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
10/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
11/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
12/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
13/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
14/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
15/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
16/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
17/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
18/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
19/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
20/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
21/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
22/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez
Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana
23/23 Búscate en el concierto de Los Secretos en Concert Music Festival de Chiclana / Miguel Gómez

