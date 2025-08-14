Los Secretos desvelan sus grandes éxitos en Concert Music Festival
La mítica banda liderada por Álvaro Urquijo hizo un viaje musical por sus temas más emblemáticos y deleitó con sus canciones más recientes
Álvaro Urquijo: “Conectamos con nuevas generaciones sin dejar de ser nosotros mismos”
La nostalgia volvió a ser anoche la protagonista de Concert Music Festival. Los Secretos, la mítica banda liderada por Álvaro Urquijo, regresó una edición más a este festival de Chiclana para desplegar sus grandes éxitos que marcaron a toda una generación.
La banda emblemática del pop rock español deleitó a su público con temas como Déjame, Pero a tu lado o La calle del olvido, así como canciones más recientes que se ganaron el cariño de sus fieles, de su último disco Mi Paraíso. Una vez más, Los Secretos llenaron de pasión el recinto de Concert Music Festival, ofreciendo un emocionante espectáculo.
