Balance positivo del primer año de la Zona Naranja en Chiclana

El alcalde de Chiclana, José María Román, compareció hoy en rueda de prensa junto al delegado de Movilidad, José Vera, y la delegada de Hacienda, Isabel Butrón, para hacer balance de la primera temporada de la Zona Naranja en el litoral chiclanero, que se ha prolongado desde el 10 de junio al 30 de septiembre. En este sentido, indicar que durante los casi cuatro meses de funcionamiento se ha recaudado un total de 1.410.678,12 euros.

Por otro lado, se han tramitado 2.033 avisos de denuncia al Servicio de Recaudación de Diputación, lo que supondrá unos ingresos aproximados de más de 100.000 euros. “Teníamos que hacer balance, una vez finalizado el periodo de la misma el pasado 30 de septiembre”, indicó el alcalde, quien destacó que “el presupuesto era de 1,5 millones de euros, por lo que prácticamente se ha cubierto lo previsto inicialmente”.

En opinión del regidor municipal, “la Zona Naranja en sí ha sido un éxito, ya que se ha recaudado este montante de los visitantes que vienen a disfrutar de la playa y ha servido para sufragar los gastos que suponen su mantenimiento. Además, ha habido más plazas de aparcamiento en el litoral y se ha mejorado la movilidad”. También apunto que “muchos propietarios que antes aparcaban en la calle han optado por estacionar sus vehículos en los garajes o dentro de sus parcelas” y señaló que “se crearon aparcamientos alternativos como los de Loma del Puerco y Novo Sancti Petri, así como calles que no se incluían en el estacionamiento regulado”.

De esta manera, una vez se reúna toda la información por parte de la empresa concesionaria del servicio, Aussa, así como por parte de los vecinos de las distintas zonas de la costa, el Ayuntamiento de Chiclana procederá a actuar en aquellas cuestiones que puedan mejorar el servicio de cara al próximo verano.

“Hasta tal punto la Zona Naranja ha sido un éxito que distintos ayuntamientos nos han preguntado por su funcionamiento, aunque eso no quita que haya algunos asuntos a mejorar”, detalló el regidor chiclanero.

Por su parte, José Vera desveló que “la próxima semana tendremos una reunión con la empresa concesionaria y haremos balance de los números, así como perfilaremos algunos detalles que se nos hayan escapado en este primer año de cara al próximo verano, entre ellos, el uso de la APP”, para agregar que “vamos a planificar con tiempo esas acciones con el fin de tener un mejor servicio en los siguientes años”.