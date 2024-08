Ayuntamiento y madres de Chiclana denuncian la falta de pediatras en el consultorio de Los Gallos

El alcalde de Chiclana, José María Román, y la primera teniente de alcalde, Ana González, mantuvieron este miércoles una reunión con Sandra Periñán y Ana María Pinto, madres chiclaneras que llevan algún tiempo denunciando la falta de pediatras en el consultorio de Los Gallos.

“Siendo Chiclana una de las ciudades más jóvenes de Andalucía con muchos niños, es más que necesario un buen servicio de Pediatría”, subrayó el alcalde, quien añadió que “estamos haciendo una llamada de atención porque es un tema muy importante para las familias. Y no se trata de una situación que estamos sufriendo ahora en verano, sino que llevamos ya varios meses por lo que esperemos que algún responsable del Servicio Andaluz de Salud actúe”, a la vez que denunció “la falta de respuesta de la Junta de Andalucía”, a un problema que entiende “lleva tiempo soterrado”.

José María Román también puso de manifiesto que, en este municipio, “la atención sanitaria va a menos, a pesar de que tiene “más de 90.000 habitantes y en verano supera los 200.000”.

En su intervención, Sandra Periñán explicó los diversos problemas que aquejan al consultorio de Los Gallos. “En principio, no tiene una dirección independiente, sino que depende de Jesús Nazareno, por lo que los trabajadores no tienen contratos estables y la mayoría los rechazan. De tal manera que los niños se derivan al centro de Jesús Nazareno”. Además, continúo diciendo que, “en el consultorio de Los Gallos, hay tres plazas para Pediatría, una cubierta por un profesional que está de baja en estos momentos, otro con un especialista recién incorporado a jornada parcial y una tercera plaza que ni siquiera está adjudicada. Esto provoca que muchos niños no tengan asignado un pediatra y, por tanto, no son atendidos ni siquiera en las citas de control de niño sano o para las vacunas”.

Sobre esta situación, Sandra Periñán puso el ejemplo de una familia que “nos ha trasladado que tuvo que ir a Urgencias a Cádiz porque le escuchaban a su hijo un sonido raro en el pecho y al parecer tenía un soplo, que no le habían detectado en el centro de salud, al no realizarle un control de niño sano en condiciones”.

Por su parte, Ana María Pinto, una de las madres afectadas por la carencia de especialista en Los Gallos, detalló que tiene una hija de seis meses “y aún no conozco a su pediatra". Además, cuando vamos a coger cita para las vacunas y los controles de niño sano me dicen que la agenda está cerrada, que venga la semana siguiente y cuando me dan una cita y voy el día indicado la pediatra no está y nadie avisa de la cancelación”. Ante este hecho, asegura que “hemos puesto numerosas hojas de reclamaciones” y lo que espera es que “alguien nos ayude”.