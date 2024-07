El PSOE denuncia la situación de la sanidad en Chiclana

El secretario de Política Institucional del PSOE de Chiclana, José Vera, mostró ayer su preocupación por la situación sanitaria en Andalucía en general y en Chiclana en particular. En este sentido, el responsable socialista se desplazó hasta el consultorio de Los Gallos, para afirmar que “debemos alzar la voz para denunciar el destrozo de la sanidad pública que está acometiendo el Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla”.

Según el representante socialista, este hecho en Chiclana “se agrava, porque no contamos con los suficientes medios para los habitantes que tenemos”, más aún en estas fechas cuando “se triplica la población”.

Para insistir posteriormente en que, “si en el día a día de la Chiclana de los 90.000 habitantes no tenemos recursos sanitarios suficientes, imagínense ahora con una población superior a las 230.000 personas en verano”, y criticar que “la Junta no solo no prevé ese incremento de población para aumentar la plantilla de sanitarios, sino que se dedica a recortar y tensionar aún más situación del sistema”.

En su comparecencia, José Vera relató que, actualmente, en el municipio “tenemos dos ambulancias para atender a toda la población existente en verano, de las que solo una tiene médico, mientras que la otra no solo carece de este, sino que además solo está medio día. Por tanto, hay que tener mucha suerte cuando enferma uno para que puedan atenderle de forma rápida”.

Asimismo, denunció que “hemos venido a Los Gallos a un consultorio, porque ni siquiera es un centro de salud y, además, solo está operativo medio día y sin médico, mientras que el equipo de desplazados actualmente está compuesto por un equipo por la tarde cuando antes había dos”.

Infraestructuras

Ante estos hechos, José Vera recalcó que “urge tomar medidas ante el destrozo de la sanidad pública del Gobierno de Moreno Bonilla, tanto para el verano como para el futuro con actuaciones fundamentales para la localidad, como el centro de salud de La Cucarela, la transformación del consultorio de Los Gallos en centro de salud y planificar el hospital, con el objetivo de que en unos años podamos tenerlo”.

Y es que, en su opinión, las infraestructuras actuales “son completamente insuficientes para una ciudad del tamaño de Chiclana, más aún si lo comparamos con otros municipios del entorno”. Así, recordó que “con más de 90.000 habitantes, no tenemos un hospital público, mientras que otras ciudades de similar población, como El Puerto de Santa María o San Fernando, sí lo tienen, al igual que otros municipios más pequeños como Sanlúcar, Puerto Real o La Línea de la Concepción. Además, mientras en El Puerto hay cinco centros de salud y en San Fernando o La Línea cuentan con tres, aquí en Chiclana tenemos dos centros de salud y un consultorio aquí en Los Gallos”.

Finalmente, el secretario de Política Institucional del PSOE en Chiclana advirtió que “o se toman medidas urgentes y reales, no palabras huecas y vacías como nos tiene acostumbrado el presidente de la Junta o este destrozo puede llegar a ser irreparable”.