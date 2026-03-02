El Ayuntamiento de Chiclana reconocerá a cuatro mujeres chiclaneras y al equipo de Flechas Rosas con motivo del 8M

El Ayuntamiento de Chiclana celebrará el viernes 6 de marzo, a partir de las 19.00 horas en las Bodegas Vélez, el III Festival de las Mujeres, en el que se hará entrega de la Insignia 8 de Marzo a Erika Benavides Micea, Ana Rocío Butrón Pecci, Gema Verdugo Cabeza de Vaca, Regla María Gutiérrez Tornell y al equipo de Flechas Rosas del Club Arquero Chiclana.

En este sentido, la delegada municipal de Mujer, Mª Ángeles Martínez Rico, destacó que “se trata de un reconocimiento más que merecido para cada una de estas mujeres, por su labor, esfuerzo e implicación durante tantos años, todas relacionadas, de una forma u otra, con el mundo del deporte”. Para añadir que, “desde este equipo de gobierno, queremos, un año más, dar visibilidad a quienes aportan a la sociedad, en este caso a modo individual a cuatro mujeres y colectivo a un equipo".

Erika Benavides Micea y Ana Rocío Butrón Pecci

Erika Benavides Micea y Ana Rocío Butrón Pecci representan dos caminos distintos que, con el tiempo, han convergido en un mismo propósito: formar, inspirar y transformar a través del kárate. Sus trayectorias, aunque nacidas en momentos y circunstancias diferentes, comparten una esencia común: la disciplina, la constancia y un profundo compromiso con la enseñanza.

El destino profesional de ambas se unió para dar continuidad al legado del maestro Manuel Benavides, impulsando juntas la Escuela de Kárate Manuel Benavides, un proyecto que hoy reúne a más de 170 alumnos. Su labor conjunta se centra en ofrecer una enseñanza de calidad, fomentar la igualdad y promover valores esenciales como el respeto, la perseverancia y la responsabilidad.

Tanto Erika como Rocío comparten una filosofía clara: el kárate es un camino de aprendizaje continuo. Ambas siguen formándose, evolucionando y transmitiendo a su alumnado no solo técnica, sino una forma de entender la vida. Su proyecto común es, ante todo, un homenaje al esfuerzo, al legado recibido y al deseo de construir una comunidad fuerte, unida y llena de valores.

Gema Verdugo Cabeza de Vaca

Gema Verdugo.

Gema Verdugo Cabeza de Vaca, nacida en Chiclana en 1982, es una profesional del ámbito artístico, educativo y cultural, con una trayectoria marcada por la constancia, la formación continua y un fuerte compromiso social con su ciudad. Desde muy joven se vincula al mundo de la danza y los eventos culturales, colaborando con la Delegación de Fiestas en coreografías para el Carnaval y la Feria de Chiclana.

En 2007 funda el Club Deportivo Dance School Chiclana, donde ejerce como directora y coreógrafa. Su labor social es igualmente relevante: en 2009 organiza la primera gala solidaria para campañas como “Ningún niño sin juguetes” en colaboración con la Asociación de Reyes Magos de Chiclana y colabora con entidades como Cruz Roja, Asociación Contra el Cáncer y proyectos de apoyo a la infancia. En 2017 es nombrada Estrella de Oriente por su compromiso solidario.

En 2013 crea el Campeonato Nacional de Danza Urbana Jack Unit Chiclana, consolidado como un referente cultural, fomentando la convivencia, el talento y el intercambio entre escuelas y generaciones.

Regla María Gutiérrez Tornell

Regla Gutiérrez

Regla María Gutiérrez Tornell, de 45 años, es una mujer profundamente vinculada al deporte, la educación y la acción social en Chiclana. Desde los 14 años comenzó a enseñar atletismo, iniciando así una trayectoria dedicada a ayudar y formar a otros. Está titulada en magisterio de educación especial, auxiliar de enfermería, instructora deportiva y animadora sociocultural, formación que aplica diariamente.

Trabaja desde hace 20 años en el Centro de Mayores de Participación Activa, más conocido como el hogar del pensionista. Asimismo, ha impulsado y sigue impulsando, numerosos proyectos solidarios y culturales.

Actualmente coordina un grupo de unas 300 personas dedicadas a ayudar a quien lo necesite. Su filosofía es clara: “lo que esté en mi mano o en la de mi batallón”.

Equipo Flechas Rosas

Equipo Flechas Rosas

Flechas Rosas es un proyecto dedicado a la rehabilitación de personas afectadas por cáncer de mama, inspirado en el programa Mujer, Arco y Salud (MAS) de la Real Federación Española de Tiro con Arco.

En Chiclana se inició esta iniciativa pionera que utiliza el tiro al arco como herramienta terapéutica, en el año 2023 por el Club Arquero Chiclana de modo gratuito, con el objetivo de que cualquier mujer afectada por dicha enfermedad pudiera beneficiarse de los efectos positivos de este deporte.

Actualmente, está formado por 12 mujeres, la mayoría de ellas activas en competiciones. Entre sus logros más destacados se encuentran, medallas de oro en campeonatos de España y de Andalucía, así como en los primeros tres puestos del Trofeo Colombino de Huelva.

Este proyecto no solo impulsa la recuperación física, sino también la autoestima, la convivencia y el empoderamiento de sus participantes, convirtiéndose en un referente de superación y apoyo comunitario en Chiclana.