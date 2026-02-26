Ayuntamiento y colectivos de mujeres de Chiclana organizan una amplia programación con motivo del 8M

La delegada municipal de Mujer, Mª Ángeles Martínez Rico, acompañada de representantes de diferentes colectivos sociales y mujeres que serán protagonistas durante estas jornadas, ha presentado los actos que se desarrollarán en la ciudad con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. La edil señaló que este año el pregón correrá a cargo de Ana Magallanes, muy conocida dentro del ámbito carnavalero, concretamente en el romancero, “luchando siempre contra la desigualdad y haciendo visibles estas a través del arte”.

También detalló que coincidiendo con esta actividad, la Dj Fausti dará a conocer “un proyecto muy bonito denominado ‘Chulas’. Ella nos hará pasar un buen rato, siempre en la lucha feministas. El interés real del festival de la mujer es llevar la reivindicación en la búsqueda de la igualdad, que es lo que buscamos las feministas”.

Mª Ángeles Martínez Rico destacó que “este carro lo empujamos las mujeres, pero necesitamos que la otra parte de la sociedad, los hombres, nos ayude a tirar. Por eso es muy importante concienciar a toda la sociedad de esta lucha por la igualdad real y es más importante aún desmontar los bulos y mitos que hay contra el feminismo, así como los discursos actuales contra este”. En definitiva, dijo: “El feminismo y la lucha feminista son la búsqueda de la igualdad real entre hombres y mujeres”.

Programación

Los actos darán comienzo el próximo lunes 2 de marzo con la inauguración de la exposición de la Asociación ASACH, que lleva por título ‘Dejando Huella’, en la Casa de Cultura a las 18.00 horas, mientras que el día 4 se desarrollará el Consejo Extraordinario de las Mujeres, a partir de las 11.00 horas en el Salón de Plenos. Además, el día 6 se celebrará el acto de entrega de reconocimientos a mujeres relevantes, el pregón de Ana Magallanes y la fiesta con DJ, en las Bodegas Vélez, desde las 19.00 horas.

Ya el 8 de marzo, tendrá lugar la campaña digital ‘Derechos que damos por hecho, se pueden perder’, de la Asociación Ágora Violeta, mientras que el día 9 será el turno de la inauguración de la exposición de la Asociación de Mujeres Progresistas Mari Luz Sánchez Carmona, en la Casa de la Cultura, a las 18.30 horas. El día 10 se inaugurará el mural de Arrabal ‘8M Mujeres Cercanas, Mujeres Lejanas y el hilo moderado que nos une’, a las 16.30 horas en su sede en la Alameda de Solano, número 32.

Además, el día 11, a las 12.30 horas, se procederá a la inauguración de la rotonda del 8M, mientras que el día 12, la Asociación Ágora Violeta organiza ‘Barriadas con voz de mujer’, a las 17.30 horas en la sede de la Asociación de Vecinos Recreo San Pedro. El día 13 el protagonismo será para la Marcha de la Mujer, cuya salida será a las 11.00 horas desde la Plaza Mayor. Esta iniciativa está subvencionada con fondos del Pacto de Estado y se incluye en la campaña ‘Colores contra la violencia de género’.

El día 18 de marzo se desarrollará la tertulia de la Asociación de Mujeres Progresistas Mari Luz Sánchez Carmona, a las 18.30, en la Casa de la Cultura. El día 19 está programada una charla con el profesorado de centros educativos en la Delegación de la Mujer, a las 9.30 horas y el 24 de marzo está prevista la inauguración de la exposición ‘Amazonas’, compuesta por fotografías de Issa Leal, en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, a las 19.00 horas.