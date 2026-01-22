El Ayuntamiento de Chiclana recibe una subvención de más de 128.000 euros para el transporte colectivo urbano

El Ayuntamiento de Chiclana recibirá un total de 128.566,29 euros en concepto de subvención al transporte urbano colectivo, que concede el Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados en el año 2025.

Este montante se divide en 36.519,15 euros en relación a la longitud de la red de transporte colectivo urbano, 3.669,42 euros por la demanda, 25.997,63 euros por criterios ambientales, y 62.380,09 euros en relación al déficit por billete.

En este sentido, el delegado municipal de Movilidad, José Vera, destaca que, “gracias a este tipo de aportaciones por parte del Gobierno Central, desde el Ayuntamiento podemos seguir trabajando para garantizar a nuestros vecinos un transporte público de calidad”. Además, añadió, “esta ayuda se suma a los 75.122,39 euros que también hemos recibido hace unas semanas por los descuentos en los billetes”.

Asimismo, aseguró que, “desde este equipo de gobierno, somos conscientes de la importancia del transporte público para una ciudad como Chiclana, muy horizontal y dispersa, más aún teniendo en cuenta el incremento considerable de población durante los meses de verano, en los que llegamos a los 240.000 habitantes”.

Por otro lado, reveló que “seguimos trabajando en el pliego de condiciones para la concesión de un nuevo servicio de transporte urbano colectivo, con el objetivo de seguir mejorando este importante servicio en el municipio”.