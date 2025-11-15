Chiclana trabaja en la actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del servicio de consultoría y asistencia técnica para la revisión y la actualización del Plan de Movilidad. Así lo anunció el delegado de Movilidad, José Vera, quien se desplazó hasta la estación de autobuses, ubicada en la calle Paciano del Barco. El edil explicó que los pasos que se están dando “nos permiten planificar con rigor y con una visión técnica el futuro de la ciudad en lo que a movilidad se refiere”.

“Los objetivos del Plan de Movilidad pasan ganar espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía, mejorar los desplazamientos diarios, haciéndolos más seguros y sostenibles, y aposar por el transporte público y medios sostenibles”, señaló el delegado.

Con respecto a ganar espacios públicos para el disfrute de peatones y familias, “la apuesta del gobierno municipal queda clara con actuaciones como la remodelación de la Alameda del Río, los trabajos de reordenación de las calles Arroyuelo e Iro, la estación de autobuses o la creación de nuevos espacios culturales”, indicó José Vera.

Asimismo, la mejora de los desplazamientos y que estos sean más seguros es otro de los pilares en los que el ejecutivo local trabaja, “transformando la ciudad con los desdobles de carriles, los carriles menos 30 y menos 50 en las carreteras de La Barrosa y Molino Viejo, la carretera de la Rana Verde y las obras que se están ejecutando en la carretera de Fuente Amarga”, recordó el delegado, reseñando que “se trata de mejorar nuestras vías para unos desplazamientos más seguros y sostenibles, dando muestra así de la apuesta decidida y feaciente que hacemos en este sentido”.

Por otro lado, se seguirán colocando radares en las zonas más conflictivas para que los conductores circulen a la velocidad estipulada, así como nuevas cámaras para el control del tráfico.

En cuanto al fomento del transporte público, José Vera recordó las bonificaciones del Gobierno de España y del gobierno municipal, “que están teniendo unos resultados muy positivos, porque cada vez son más las personas que hacen uso del transporte público”. Además, incidió en que el nuevo contrato para el transporte público “supondrá un antes y un después en esta materia”.

“Todo esto hará que el Plan de Movilidad Urbana que estamos preparando sea una oportunidad para analizar, detectar los retos de la ciudad y para solucionar las necesidades de la localidad en cuanto a la movilidad”, finalizó el delegado del área.