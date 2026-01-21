El Ayuntamiento de Chiclana pone en marcha un año más el programa ‘Educando en Justicia’

El Ayuntamiento de Chiclana vuelve a poner en marcha este curso el programa ‘Educando en Justicia’, destinado a los centros de Secundaria de la ciudad. De tal manera que esta iniciativa arranca hoy en el IES Fernando Quiñones con el taller ‘Juventud y Justicia: Entendiendo el sistema de reforma. Ley del menor y sus medidas judiciales’. Se trata del primero de los seis talleres que se van a impartir también en Huerta del Rosario, Poeta García Gutiérrez y colegios San Agustín y Salesianos San Juan Bosco-Campano.

El proyecto ‘Educando en Justicia’ tiene como objetivo la prevención de determinadas conductas que puedan degenerar en situación de riesgo para la infancia. Además, va dirigido al alumnado mayor de 14 años de segundo y tercero de Educación Secundaria Obligatoria, del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) y al alumnado de Formación Profesional Básica (FPB). La edad del alumnado participante está comprendida entre los 14 y 17 años, edad de responsabilidad penal del menor.

El delegado municipal de Servicios Sociales, Francis Salado, ha señalado que “el programa ‘Educando en Justicia’ es un proyecto socioeducativo de atención a la diversidad, que pretende acercar la realidad de la justicia al alumnado y a sus familias. Además, contribuye a la defensa de los valores y los principios de libertad, pluralismo, derechos humanos y estado de derecho. Trabajando desde la prevención, con la finalidad de evitar que el alumnado llegue a introducirse en el mundo delincuencia, ayudando a apreciar los recursos existentes y reconocer que el delito es un comportamiento desadaptado”.

Para ello, se han elaborado unas actividades comunes, a través de talleres, que pretenden tanto el acercamiento del alumnado a la administración de Justicia, como conocer, a través del testimonio de experiencias personales, la importancia de adquirir hábitos que te dirijan hacia un estilo de vida saludable, como medida fundamental de prevención hacia conductas que puedan degenerar en situaciones de riesgo.

El primero de los talleres es ‘Juventud y justicia: Entendiendo el sistema de reforma. Ley del Menor y sus medidas judiciales’, que será impartido conjuntamente por Pepa Torres Recio (psicóloga de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Chiclana), Lola Edo Manzorro (letrada penalista) y Raquel Saura (educadora social de Libertad Vigilada). El segundo taller es ‘Medición: conciliación y reparación’, como solución alternativa de resolución de conflictos, impartida por el equipo técnico de Mediación.

El tercer taller es ‘La ruta correcta: Seguridad y responsabilidad Vial. Consecuencias administrativas y penales por el incumplimiento de la normativa de Educación Vial’, a cargo de Sergio Astorga, oficial de la Policía Local, mientras que el cuatro taller es ‘Educando expectativas’. La importancia de la autoestima y la autoeficacia en el día a día’, que será responsabilidad de Gustavo Torres Palmero, psicólogo de programa de intervención psicológica integral con adolescentes.

Por otro lado, ‘De la calle al cambio: Historias que inspiran’ será el testimonio real de un joven con antecedentes de medidas judiciales, con objeto de informar y prevenir. El siguiente taller es ‘Conductas adictivas Vs conductas delictivas. ¿Inducen las drogas al delito?’, que será impartido por Elena Fornell y Ana Pecci, (psicólogas de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Chiclana).

El último se presenta bajo el título ‘Entre olas y desafíos: como el sur puede cambiar tu vida’, una exposición a través de una experiencia personal de los beneficios del deporte en la prevención de conductas de riesgo gracias al impacto positivo sobre la autoestima y confianza en uno mismo . Esta sesión estará dirigida por Jaime Pintor, (profesor de Secundaria y creador de mitutorpersonal.com), y contará con la presencia de voluntarios ‘Children&Surf’, proyecto de la Delegación de Servicios Sociales en colaboración con Esencia Surf School.

Este programa concluye con una visita al Juzgado de Menores.