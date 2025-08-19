El Ayuntamiento de Chiclana homenajea este jueves a Emilio de la Cruz Hermosilla
Estuvo al frente de Diario de Cádiz desde 1962 a 1976
Esta cita se desarrollará en las instalaciones del Centro de Interpretación del Vino y la Sal, a las 12.00 horas
Emilio de la Cruz Hermosilla, un apasionado del periodismo
El Ayuntamiento de Chiclana rendirá homenaje este jueves al escritor y periodista Emilio de la Cruz Hermosilla (1925-1993), con motivo del centenario de su nacimiento. Este acto se desarrollará en las instalaciones del Centro de Interpretación del Vino y la Sal, a partir de las 12.00 horas, estará presidido por el alcalde de la ciudad y está prevista la asistencia de familiares del homenajeado.
Hay que destacar que Emilio de la Cruz Hermosilla, además de periodista, ejerció la abogacía en Cádiz y San Fernando, su ciudad natal. Estuvo al frente de Diario de Cádiz desde 1962 a 1976, una larga e importante trayectoria en el periódico más leído en la provincia.
Su vinculación con Chiclana se remonta a 1959 cuando acude, en una de las primeras ediciones, a la Fiesta del Pescado a la Teja, un encuentro cultural impulsado y patrocinado por los propietarios de la bodega Las Albinas, los chiclaneros Manuel Moreno y José Virués. Años después, fue reconocido por su labor profesional y asesor cultural del evento.
Asimismo, por su condición de hispanista, colaboró con la reedición del libro del mexicano Joaquín García Icazbalceta, escrito en 1835, ‘Un mes y medio en Chiclana’.
