El Ayuntamiento de Chiclana homenajea este jueves a Emilio de la Cruz Hermosilla

El Ayuntamiento de Chiclana rendirá homenaje este jueves al escritor y periodista Emilio de la Cruz Hermosilla (1925-1993), con motivo del centenario de su nacimiento. Este acto se desarrollará en las instalaciones del Centro de Interpretación del Vino y la Sal, a partir de las 12.00 horas, estará presidido por el alcalde de la ciudad y está prevista la asistencia de familiares del homenajeado.

Hay que destacar que Emilio de la Cruz Hermosilla, además de periodista, ejerció la abogacía en Cádiz y San Fernando, su ciudad natal. Estuvo al frente de Diario de Cádiz desde 1962 a 1976, una larga e importante trayectoria en el periódico más leído en la provincia.

Su vinculación con Chiclana se remonta a 1959 cuando acude, en una de las primeras ediciones, a la Fiesta del Pescado a la Teja, un encuentro cultural impulsado y patrocinado por los propietarios de la bodega Las Albinas, los chiclaneros Manuel Moreno y José Virués. Años después, fue reconocido por su labor profesional y asesor cultural del evento.

Asimismo, por su condición de hispanista, colaboró con la reedición del libro del mexicano Joaquín García Icazbalceta, escrito en 1835, ‘Un mes y medio en Chiclana’.