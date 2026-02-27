El Ayuntamiento de Chiclana ejecutará en breve el asfaltado y alumbrado de la carretera de Molino Nuevo

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la funcionalidad de las vías, el Ayuntamiento de Chiclana llevará a cabo en las próximas semanas las obras de asfaltado e instalación de alumbrado público en la carretera del Molino Nuevo (Vipren). Estas responden a una actuación conjunta con la Diputación de Cádiz, cuya licitación ya ha sido aprobada y para la que se ha destinado 536.000 euros, financiados con cargo al Plan Cádiz Marcha 2025.

Así lo anunció el alcalde, José María Román, quien se desplazó hasta este lugar, junto a la delegada de Mantenimiento Urbano y Energía, Mª Ángeles Martínez Rico, donde mantuvo un encuentro con vecinos, a los que explicó el proyecto.

Durante este encuentro, dio a conocer que también se va a realizar una actuación para cambiar la tubería de agua potable en la vía principal, que pasará a tener un diámetro mayor y cuya inversión será de 120.000 euros. “El total de los trabajos que se llevarán a cabo en la zona será de 650.000 euros”, señaló.

“Una vez que el tubo esté cambiado, los vecinos deberán ponerse de acuerdo para la realización de los planes especiales de cara a contar con el servicio de agua potable en sus casas”, declaró, recordando que “este es el proceso legal y es el que tenemos que seguir para hacer las cosas bien”. Además, apuntó que, cuando los planes especiales estén aprobados, será el Ayuntamiento el que realice las obras y ejecute la conexión. “Una vez que todo esté hecho, los vecinos empezarán a pagar el coste de esos trabajos, antes no. El Consistorio se encargará de adelantar el dinero y luego lo cobrará a los vecinos poco a poco”, aclaró José María Román.

En cuanto al aglomerado de la carretera de Molino Nuevo, indicar que se trata de una intervención pensada para mejorar la seguridad, el confort de circulación y el estado general de esta vía, sin cambios significativos en su trazado. Así, se procederá a la renovación del pavimento en los tramos afectados, reparación de zonas deterioradas y regularización de la rasante, mejora de las condiciones de circulación y adherencia y actuaciones complementarias de señalización (horizontal y vertical, según zonas) y trabajos asociados para dejar la vía en correctas condiciones de uso. La actuación tiene un presupuesto base de licitación de 444.999,99 euros.

Y en cuanto al alumbrado público, que se encuentra pendiente de licitación por un importe de 91.473,96 euros, consiste en la implantación de una nueva red en la calle Vid (desde la rotonda en su intersección con la calle Fortaleza) y carretera de Molino Nuevo, la instalación de los elementos necesarios para su funcionamiento (canalizaciones, cimentaciones, soportes y luminarias tipo Led), la conexión con la red de alumbrado ya existente y la adaptación del cuadro de mando y protección para integrar la nueva instalación.