Adjudicada una nueva campaña de asfaltado en Chiclana por casi 2 millones de euros

El Ayuntamiento invertirá casi dos millones de euros en la nueva campaña de asfaltado, tras la adjudicación por parte de la Junta de Gobierno Local de estas actuaciones a la empresa Eiffage Infraestructuras SA por un importe concreto de 1.898.792,50 euros. Así lo anunció hoy el alcalde de la ciudad, José María Román, en una rueda de prensa en la que compareció junto a la delegada municipal de Mantenimiento Urbano, Mª Ángeles Martínez Rico.

“Después de las lluvias de las últimas semanas, que han dejado muchísimas calles y caminos en mal estado, era muy importante la acción del Gobierno”, comentó el alcalde, quien indicó que “así hoy hemos aprobado la adjudicación de las actuación en una treintena de calles y carreteras, que se suman a lo que ya hemos hecho y estamos ejecutando por valor de casi 11 millones de euros”.

En este sentido, según el Ayuntamiento, las labores se añaden a las que se han realizado en otros puntos de la ciudad como son las calles Fierro (500.000 euros), calles Arroyuelo e Iro (1.550.000 euros), la Alameda del Río (2,8 millones de euros) o la antigua Nacional 340, con una inversión de 4,5 millones de euros, así como al proyecto de 1,4 millones euros para el mantenimiento del acerado y otro para el arreglo de caminos, y todas las actuaciones que actualmente se desarrollan en calles y caminos del municipio tras los fuertes temporales de lluvias.

De esta forma, tras el análisis previo del estado del firme de todo el municipio realizado meses atrás, se optó por actuar en distintas zonas. Así, se intervendrá en La Banda en las calles Burgos, del Gallo, Soria, Arenal/Jardines, Puerto Rico, Barbate-Medina Sidonia-Grazalema, avenida del Trabajo y Antonio Pizano. En la zona de El Lugar se actuará en la avenida de Fuente Amarga, calle Cuesta del Matadero, Santa Inés y Agustín Blázquez. Además, se actuará en el camino del Cerro del Molino; en Los Gallos en las calles Ganso, Focha, Cormorán, Avutarda y Avefría; en el Coto la Campa en las calles Moluscos, de la Barca y Vereda Cádiz-Conil. También se actuará en la avenida Octavio Augusto, avenida de Luxemburgo (San Andrés Golf), carretera de Las Lagunas, carretera de los Carabineros y en el puente de Hozanejos.

“A todo esto hay que sumarle los trabajos a ejecutar con cargo a las ayudas que están previstas nos otorguen el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial”, aclaró el regidor chiclanero, quien añadió que “también habrá nuevas actuaciones que afrontaremos desde el Ayuntamiento, tanto en la ciudad como en el diseminado”.

“Chiclana tiene 2.100 kilómetros de caminos en el diseminado y, como se puede imaginar, tendremos una inversión muy alta, puesto que solo en los 17 kilómetros de caminos agrícolas que hemos pasado a la Consejería de Agricultura Pesca, Agua y Desarrollo Rural estamos hablando de 1,3 millones de euros”, detalló.

Finalmente, el alcalde tuvo palabras de agradecimiento para la Delegación Municipal de Mantenimiento Urbano por “la planificación que realiza”, que extendió “a las empresas contratadas, que actualmente están desbordadas por la situación excepcional y la alta demanda de todos los ayuntamientos”.

Asimismo, como ya ocurrió hace unos días, concluyó pidiendo “un poquito de paciencia, porque se está trabajando conforme a las posibilidades que hay en el mercado y en los números del presupuesto. No obstante, vamos a seguir invirtiendo en el arreglo de calles y caminos, así como en nuevos asfaltados y reasfaltados”.