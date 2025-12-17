El Ayuntamiento de Chiclana destina 6.000 euros a Moto Rebufo

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente del Club Moto Rebufo, Rafael Butrón, firmaron recientemente un convenio de colaboración, a través del cual el Ayuntamiento concede un total de 6.000 euros al club deportivo, que se destina a gastos de funcionamiento, gestión y mantenimiento de la entidad. En el acto, también estuvieron presentes la delegada municipal de Deportes, Isabel Butrón, y el piloto de motocross José Antonio Butrón.

José María Román señaló que este convenio es un compromiso “con la gente del motocross”. Además, destacó que es un pequeño paso para algo más grande, “que es hacer realidad el gran Circuito Manuel Clemente, para el que se realizarán inversiones próximamente, con el objetivo de poder celebrar en Chiclana competiciones nacionales e internacionales”.

Rafael Butrón agradeció la ayuda del Consistorio través de este acuerdo, para posteriormente subrayar la importancia de seguir invirtiendo en este equipamiento “y poder continuar creciendo en competiciones”.

En este mismo sentido, se manifestó José Antonio Butrón, quien aseguró que “queremos que el circuito se vea bonito desde la carretera y esperamos poder pronto acoger un Campeonato de España y, por qué no, un Mundial”.