El alcalde de Chiclana recibe a José Antonio Butrón tras lograr el Campeonato de España de motocross

El alcalde de Chiclana, José María Román, recibió ayer al piloto de motocross, José Antonio Butrón, con motivo de la consecución del decimoséptimo título de campeón de España en la modalidad de MX1, tras la disputa de la última carrera el pasado fin de semana en Extremadura. En el acto también estuvieron presentes la delegada municipal de Deportes, Isabel Butrón, y el representante del Motoclub Rebufo, Diego Ramírez.

“Hoy volvemos a rendir homenaje a José Antonio Butrón que, con su moto número 17, ha logrado el decimoséptimo Campeonato de España de motocross”, declaró José María Román, quien subrayó que “estamos hablando del deportista con más títulos nacionales en esta modalidad. Además, estamos convencidos de que aún puede lograr un par de títulos más en su carrera deportiva”.

José María Román también apuntó que “pronto firmaremos un convenio de colaboración para ejecutar las mejoras necesarias en las instalaciones municipales para poder traer un Campeonato de España”.

Por su parte, José Antonio Butrón agradeció al alcalde la recepción. “Entonces pensé era un buen momento para retirarme, pero aún estoy en buena forma y puedo luchar con los jóvenes”, para agregar que “no quiero retirarme hasta lograr mi sueño de disputar un Campeonato de España en el circuito Manuel Clemente de Chiclana”.

Por último, destacó la labor de Isabel Butrón al frente de la Delegación de Deportes: “Estamos muy contentos con su llegada, porque nos está agilizando los trámites. Así, estamos dando pasos en grande para que Chiclana pueda tener en breve el circuito que se merece. Ha costado, pero pronto llegarán buenas noticias”.