El Ayuntamiento de Chiclana destina 10.000 euros para el mantenimiento del centro de atención a enfermos de Alzheimer

El alcalde de Chiclana, José María Román, y la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer La Aurora, Regla Periñán, han firmado un convenio de colaboración, a través del cual el Ayuntamiento de Chiclana destina un total de 10.000 euros para el mantenimiento del centro de atención a enfermos de alzheimer y sus familiares. El Consistorio chiclanero está interesado en el apoyo a los asuntos sociales de la localidad y, en especial, a la protección de colectivos que protegen a personas vulnerables por esta enfermedad.

Así pues, el Ayuntamiento contribuirá a subvencionar a la Asociación, para llevar a cabo el mantenimiento del centro en relación a los gastos de luz, agua, gasoil y material sanitario que presenta un presupuesto de 10.000 euros, mientras que la entidad tiene entre sus fines la atención integral de las personas que padecen la enfermedad de alzheimer u otras demencias y a la atención a los familiares o cuidadores principales de estos.

En este sentido, el alcalde de Chiclana ha señalado la importante labor que estas entidades realizan en pro de la sociedad chiclanera. "Hace años que empezamos la colaboración con este colectivo, que permite que muchas familias tengan un desahogo y que las personas enfermas estén bien atendidas, con mucha calidad", ha especificado, destacando que se sigue avanzando para dar más y mejore servicios por el bien de la ciudadanía.

Por su parte, Regla Periñán ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento un año más, recordado que la asociación lleva 26 años atendiendo a las personas con alzheimer y sus familias. "Funcionamos en unas instalaciones maravillosas y con un equipo de 25 personas que está pendiente a todo. Estamos muy satisfechos con la labor que estas personas realizan y que hacen que el centro funcione muy bien".