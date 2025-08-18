Ascen Hita asegura que la Junta destinará en torno a un millón de euros a la nueva oficina de empleo de Chiclana

El PP de Chiclana anunció hoy, en una nota de prensa, que “la Junta de Andalucía consolida su apuesta por la ciudad con una inversión estratégica destinada a la construcción de una nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la zona de La Banda”. Según la formación política, este proyecto “representa un paso firme en la mejora de los servicios y la atención al desempleo en Chiclana”.

La obra se realizará en una parcela cedida por el Ayuntamiento tras su aprobación en el pleno de julio, “donde el Partido Popular respaldó sin reservas esta iniciativa”, apuntaron. Mientras que su presidenta local, Ascen Hita, agregó que este proyecto “trae consigo un desembolso por parte de la Junta de Andalucía de en torno al millón de euros y supondrá una modernización de las instalaciones del SAE, una mayor calidad de atención a la ciudadanía desempleada y una infraestructura más operativa y accesible”.

“La nueva oficina se enmarca dentro del esfuerzo del gobierno regional por transformar la red del SAE, impulsando nuevos espacios más eficientes, digitales y proactivos”, añadió el PP, para destacar que, “junto a esta actuación, el Gobierno de Juanma Moreno ha activado múltiples inversiones en infraestructuras sociales, sanitarias y educativas en Chiclana, con una inversión que supera los 100 millones de euros, consolidando el compromiso con el progreso de nuestra localidad”.

Por otro lado, Hita dijo acerca de esta inversión que “el Ejecutivo andaluz no se limita a hacer promesas; sino que actúa. Esta infraestructura será clave para el futuro de Chiclana, pues ampliará la capacidad de asesoramiento, facilitará la inserción laboral y apoyará el emprendimiento local en una ciudad muy necesitada de empleo de calidad”.