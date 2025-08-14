Chiclana: Las futuras oficinas del SAE ampliarán los equipamientos en La Banda

La primera teniente de alcalde, Ana González, y la delegada de Patrimonio, Isabel Butrón, se desplazaron hoy hasta la plaza de La Florida, junto a la calle Sor Ángela de la Cruz, para visitar la parcela que el Ayuntamiento de Chiclana va a ceder a la Junta de Andalucía para la construcción de las nuevas dependencias del Servicio Andaluz de Empleo. Cuenta con una superficie de 853 metros cuadrados y con ella se pretende mejorar este servicio, ya que supondrá la creación de unas oficinas con mayor capacidad que las actuales ubicadas junto al parque de Santa Ana.

“Así, se pretende mejorar la atención a las personas demandantes de empleo en la ciudad, por parte de las administraciones que gestionan estas oficinas, ya que debemos recordar que en las mismas trabajan funcionarios de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España”, indicó Ana González, quien recordó que “la cesión de este espacio, ubicado en la zona de La Banda, fue aprobado por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Chiclana durante la sesión ordinaria del mes de julio”, para apuntar que “la Junta de Andalucía y el Gobierno de España se encargarán de su ejecución”.

Este caso, añadió, “es un ejemplo más de la apuesta del gobierno municipal por La Banda, dotando de nuevos equipamientos para el disfrute de la ciudadanía y para una mejor atención”, y enumeró otros equipamientos, como el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social en la calle Hoyo del Membrillo, “un gran edificio administrativo, que también le ha dado mucha vida a esta zona”.

También nombró el centro El Olivo, “cuyas obras de remodelación han finalizado después de una inversión global de más de 500.000 euros”, y que acogerá parte del Centro de Educación Permanente Dionisio Montero y la Asociación para el Futuro, Investigación y Desarrollo de la Inserción Socio-laboral de Personas con Discapacidad (Ávalon), además de una sala de estudios, con un aula de informática, patio y terrazas.