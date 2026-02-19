Antonio Maíllo reivindica en Chiclana la construcción del centro de salud de La Cucarela

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, reivindicó en Chiclana la “absoluta prioridad” que representa la construcción del centro de salud de La Cucarela y el “compromiso firme” de la coalición de izquierdas de que “será una realidad” si alcanzan el gobierno autonómico. Maíllo realizó estas declaraciones después de la reunión de trabajo que mantuvo con representantes de la Plataforma Ciudadana por la Sanidad Pública de Chiclana, encuentro en el que también estuvieron presentes la coordinadora local de IU, Lola Vela; la candidata de Por Andalucía por la provincia de Cádiz, Esperanza Gómez, y el coordinador provincial de IU, Jorge Rodríguez.

El candidato de Por Andalucía puso en valor “el trabajo que desarrollan las plataformas en defensa de la Sanidad Pública que se movilizan por todo el mapa de Andalucía, la movilización más significativa que existe en este momento en nuestra tierra y que recoge la percepción generalizada de la sociedad andaluza sobre el destrozo que el gobierno del Partido Popular y de Juan Manuel Moreno Bonilla ha hecho con la Sanidad Pública. Esta va a ser determinante en el debate que tenemos actualmente en Andalucía, porque el sistema sanitario público andaluz no aguanta un tercer mandato de Moreno Bonilla”.

Antonio Maíllo indicó que “estamos en una localidad que está experimentando un crecimiento exponencial, que debe verse acompañado por el aumento de las infraestructuras educativas y, sobre todo, sanitarias. Por ello la reivindicación del nuevo centro de salud es algo absolutamente prioritario y justificado. La ratio de pacientes por profesional médico que tiene Chiclana, que dobla los parámetros que marca la Unión Europa, es absolutamente insoportable, una situación que se tensa aún más en verano, cuando casi se triplica la población hasta los casi 250.00 habitantes”.

Y añadió que, “desde la coalición de izquierdas que representa Por Andalucía, estamos a la altura del momento histórico que vivimos. Lanzamos una propuesta a Andalucía, que tiene que decidir qué carril queremos tomar, el carril de seguir privatizando y destrozando los servicios públicos o el carril de recuperación de la dignidad de los servicios públicos y de una sanidad que te dé confianza”. En este sentido, Maíllo señaló que “hemos unido a mucha gente para decir que queremos ser útiles, y esa construcción de la esperanza para la ciudadanía debe partir de propuestas concretas, por ello quiero comprometerme con Chiclana: va a haber nuevo centro de salud si gobernamos”.

Por su parte, Antonio Pérez, representante de la Plataforma Ciudadana por la Sanidad Pública, agradeció a Izquierda Unida “la oportunidad de seguir reivindicando la construcción de un centro de salud tan necesario para nuestra ciudad. Ya sabemos que en Chiclana toda la población de La Banda, unos 40.000 habitantes, depende de un centro de salud obsoleto y cada día es más notoria la necesidad imperiosa de la construcción de un cuarto equipamiento. Se ha cedido una parcela a la Junta de Andalucía para este cometido y existe un proyecto desde hace años. El señor Moreno Bonilla debería de tener un poquito de vergüenza, un poquito de dignidad, mirar a Chiclana y mirar las necesidades asistenciales que sufrimos aquí”.