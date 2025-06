Ambiente inmejorable en la recta final de la Feria de Chiclana

La Feria de San Antonio 2025 se encaminaba este sábado hacia su final con un ambiente inmejorable. Sorprendentemente, todavía quedaban ganas, cuerpos y bolsillos para afrontar una nueva jornada de farolillos, alegría y bailes, en la que tomaron parte no solo quienes viven esta fiesta al máximo, sino también muchos chiclaneros que, por razones laborales o de residencia, no pudieron pisarla los días previos. No faltaron tampoco turistas curiosos que aprovecharon su estancia en la ciudad para conocer de primera mano qué es eso de una feria.

Este sábado comenzó animándose poco a poco, como prólogo a una tarde de disfrute total, en cuyo inicio se juntaron, como en anteriores ocasiones, quienes llegaban tras el almuerzo y quienes habían optado por comer en las casetas, que en su mayoría registraron un lleno absoluto.

Una de ellas fue Mi niña Clara, que este año, con motivo de su 29 aniversario, dos de sus socios, Sebastián Butrón y Manoli Ruiz, junto al delegado de Fiestas, Fede Díaz, tuvieron el honor de izar la bandera de Andalucía el día de la inauguración, un acto “muy emotivo, que vivimos con mucha ilusión”, revelaba Sebastián Butrón, quien hacía un balance muy positivo de esta edición. “La gente tenía ganas de Feria y eso se nota en la forma de entrar en ella. Además, el tiempo ha ayudado muchísimo, se agradece el fresquito que ha corrido y, por supuesto, que no haya aparecido el Levante”. Al mismo tiempo agregaba que “esta edición está siendo mejor que la del año pasado. También, nos hemos visto muy arropados por el Ayuntamiento de Chiclana, tanto por parte de su personal, como por Fede Díaz, que nos ha apoyado y animado mucho durante estos días”.

Formada por 135 socios, es una de las de mayor solera. “Comenzamos en La Longuera y veníamos con nuestros hijos de la mano, muchos hoy a quienes traen de la mano son a sus nietos”, recordaba el socio de esta caseta, cuyo nombre completo es Asociación de Amigos Íntimos del Vino Mi Niña Clara, “de ahí que el vino de Chiclana, procedente de las tres bodegas que hay en el municipio, es uno de sus protagonistas, ya sea solo o acompañado en la socorrida variante del rebujito”.

Ambiente en la caseta Ni niña Clara.

Para este domingo, Sebastián prevé repetir el lleno absoluto, en una “jornada que se caracteriza por ser una Feria más chiclanera”.

Por otro lado, las actividades institucionales se iniciaron, a las 12 del mediodía, en el Centro del Vino y la Sal, con la entrega de los premios ‘Destino Chiclana’, para los que se tienen en cuenta factores sociales, culturales, personales, recursos humanos y la oferta de calidad en los servicios de hostelería. En esta edición, recayeron en Legumbres La Pedriza, Todolamp, Cerería La Madrugá y Bodega El Carretero. Uno de los gerentes de este último establecimiento, Cristóbal Muñoz, aseguraba que este galardón había sido, para él y su hermano, Francisco Javier, “una grata sorpresa, un reconocimiento, al que le damos mucho valor y que tiene una gran repercusión. Son muchos los cliente y proveedores que se han puesto en contacto con nosotros para felicitarnos”.

Esta conocida bodega, de 1857, surgió como negocio de hostelería en 1983, “cuando se tuvo que adaptar al servicio turístico, debido a las dificultades que atravesaba el sector”. Sobre la Feria, afirmaba que “cada año se supera, es una Feria viva que está en pleno apogeo”.

Por último, en Las Albinas, se desarrolló el acto del Día del Vino, que organiza la Asociación de Bodegas Padre Salado y que rindió homenaje a Vejer, Bodegas Velez y al viticultor Manuel Manzano.