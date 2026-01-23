La almadraba de Sancti Petri volverá a ser una realidad en 2027

La almadraba de Chiclana volverá a ser una realidad. Así lo anunció hoy el alcalde, José María Román, quien ha mostrado su satisfacción por dicha noticia. “Llevamos con el tema del atún y la almadraba toda la vida y en el año 2003 comenzamos a plasmar el proyecto de calar de nuevo la almadraba de Chiclana”, recordó el regidor municipal, para añadir que “ahora nos encontramos con la feliz noticia de que ha salido el proyecto del Real Decreto que modifica al existente, por el que se hará posible la almadraba de Sancti Petri”.

José María Román aclaró, seguidamente, que “es una resolución provisional, en la medida que el Decreto está en información pública, aunque para abril o mayo será definitivo”. “Eso sí -apostilló- es un paso importantísimo”.

El alcalde también quiso poner el énfasis en que “con la almadraba, todo el contexto de la historia, de la memoria y el sentimiento va a volver, junto al empleo, la actividad económica y lo que supone esta actividad para el turismo”. Para añadir posteriormente que “dicen que el que persevera lo consigue y, después de más de 20 años hablando con Madrid y con el sector, la almadraba de Chiclana volverá a calarse”.

Asimismo, explicó que, “como es lógico, por falta de tiempo, este año no será posible la actividad, pero para 2027 podremos tener la almadraba frente a las costas chiclaneras”, e insistió en que “lo relevante, después de más de 20 años, es que se ha conseguido”.

Por último, declaró que “Chiclana está de enhorabuena porque creemos que se trata de un hito más que se consigue, en este caso, de la mano del Gobierno Central, de Europa y de la ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico), que ha hecho posible que este sueño sea una realidad”.