Chiclana confía en recuperar la histórica almadraba de Sancti Petri

Una levantá de atunes en la almadraba de Sancti Petri en una imagen de 1956.

El alcalde de Chiclana, José María Román, se ha mostrado muy satisfecho y esperanzado con el dictamen de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat) que aumenta la cuota de pesca del atún rojo para la Unión Europea en 3.661 toneladas, ya que este incremento podría significar la recuperación de la histórica almadraba de Sancti Petri.

José María Román basa esta confianza en que “se acordó con el Gobierno Central que esta comenzaría a funcionar en la medida que hubiese cuota para todo el mundo”. Por lo que, “ahora creemos que la respuesta será satisfactoria, que se facilitará su calado y, con él, el regreso de esta tradición a Sancti Petri”.

Efectivamente, durante una visita en 2022 a la provincia de Cádiz, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, vinculó este proyecto a la decisión adoptada por el Iccat.

“Han sido años de espera, de reuniones en Madrid y en la provincia, pero parece que finalmente todo ha merecido la pena”, ha apostillado. Y es que, según ha confesado, han sido muchos los encuentros que ha mantenido con la intención de reavivar esta industria pesquera.

Sobre esta posibilidad, ha asegurado que “representará la recuperación de una parte importante de la memoria histórica, el patrimonio cultural, la economía local y la generación de empleo para la zona”.

En cuanto a cuándo podría comenzar a operar, ha explicado que “la concreción de la asignación de cuotas y el reparto se formalizará mediante un decreto que el Gobierno debe aprobar”. Para agregar que entiende que, si como espera se incluye a Sancti Petri, “debido a los plazos administrativos, es muy probable que no pueda calarse hasta el año 2027”.

Tal y como informaba hace unos días Diario de Cádiz, este acuerdo de aumentar la cuota del atún rojo para la UE se tomó el pasado 24 de noviembre en el transcurso de una reunión de la Iccat que tuvo lugar en Sevilla.

El siguiente paso será que el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, que se desarrollará los días 11 y 12 de diciembre en Bruselas, fije el reparto comunitario. Más tarde, el Gobierno Español ha anunciado la elaboración de un Real Decreto que, por primera vez, permitiría la entrada de nuevos actores en el reparto económico de este producto.

Cabe apuntar que la provincia de Cádiz cuenta en la actualidad con cuatro almadrabas que se distribuyeron este año un total de 1.642,45 toneladas. A Barbate le correspondió 454 toneladas; a Conil, 413 toneladas; a Zahara de los Atunes, 426 toneladas, y a Tarifa: 349,45 toneladas.

A pesar de ser la más antigua, la almadraba de Sancti Petri no tiene actividad desde los años 70. En 2003, Pesquerías Chiclana ganó un concurso público para su calado, pero la licencia quedó suspendida en 2007, debido a una moratoria de pesca de atunes, consecuencia de la drástica caída de su población. Tras dieciocho años de espera y negociaciones, el reciente anuncio de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico arroja luz y esperanza para la restitución de una industria que en su época más floreciente llegó a capturar una media anual de 16.088 piezas.