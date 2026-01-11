El alcalde de Chiclana invita al presidente de la Junta a visitar la ciudad

Solar cedido por el Ayuntamiento a la Junta para la construcción de un instituto de Secundaria en la playa.

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha enviado recientemente una carta al presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, donde le invita a visitar la ciudad y aprovechar la ocasión para explicar “personalmente a los agentes económicos y sociales los planes que la Junta de Andalucía tiene para una población que se acerca a los 100.000 habitantes y que pronto estará entre las 15 más habitadas de nuestra región”, apunta textualmente el regidor municipal.

“Como ya le he trasladado en ocasiones anteriores, y hoy vuelvo a recordarle, las demandas municipales son muchas, en algunos casos históricas, y por tanto inaplazables. Chiclana no puede esperar más en inversiones para materias como Sanidad o Educación”, apunta José María Román, para agregar que “en pos del desarrollo económico de la ciudad, el empresariado y los sindicatos han apoyado reivindicaciones de este Ayuntamiento que son imprescindibles para que Chiclana no pierda la pujanza que siempre ha sido su seña de identidad y que le ha permitido ser referente en sectores como la industria auxiliar del sector naval, la pequeña y mediana empresa o el turismo”.

Asimismo, expone en la misiva que “un año más, ahora que termina 2025, Chiclana es la ciudad que más crece en población en la Bahía de Cádiz y casi en la provincia, una circunstancia que ya he podido trasladarle personalmente en las ocasiones en las que hemos coincidido. A la par Chiclana, en el último lustro, ha visto multiplicadas sus carencias en la prestación de los servicios públicos esenciales”. Sin embargo, agrega en este documento, “un año más, tristemente, Chiclana ha vuelto a quedar fuera de los Presupuestos de la Junta de Andalucía, sin que ninguna de las inversiones que la Comunidad Autónoma tiene con esta ciudad haya quedado reflejada en las cuentas andaluzas”.

Juanma Moreno y José María Román conversan en una pasada edición de Fitur.

Por último, José María Román recuerda al presidente de la comunidad autónoma que, “en los últimos años, me he dirigido a usted en nombre de la ciudad de Chiclana para trasladarle las necesidades más imperiosas que tiene la localidad que presido y que son competencia de la Junta de Andalucía. He de decirle, con el máximo respeto, que ninguno de los grandes asuntos ha tenido una respuesta satisfactoria con la que hayamos percibido algún avance”.

Por todos estos motivos, el regidor municipal invita a Juanma Moreno a visitar la ciudad y termina “agradeciéndole su atención, y confiado en que próximamente podamos mantener un encuentro de trabajo para concretar medidas y actuaciones que redunden en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de Chiclana”.

Juan Manuel Moreno Bonilla estuvo en este municipio en abril de 2023, cuando fue recibido por la Hermandad de los Afligidos, tras el incendio que sufrió la talla de la Virgen María Santísima de los Desconsuelos, ya restaurada, pero no se entrevistó en esa ocasión con el alcalde. También visitó la ciudad en mayo de 2023 para respaldar la candidatura de Ascensión Hita a la Alcaldía de Chiclana y en agosto de ese mismo año asistió al concierto de Maná en Concert Music Festival.

Sí mantuvo un encuentro con José María Román su consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en enero de 2024. Este, en el transcurso de esta visita institucional dijo: “Consideramos muy productiva la reunión y ahora el equipo de delegados territoriales y los consejeros deben conocer las conclusiones de este encuentro, con el objetivo de que esta hoja de ruta que hemos diseñado de asuntos prioritarios para Chiclana seamos capaces de generar viabilidad y sean una realidad lo antes posible”.

Se refería entre otros temas a la Ronda Oeste o la carretera de Los Barrancos, “fundamentales para el tráfico en la ciudad”, las mejoras de las dos depuradoras, el traslado de los juzgados al edificio de la Plaza Mayor -ya solucionado con la compra del actual espacio-, así como a la situación de la Sanidad y la Educación. “Hemos podido analizar prioridades en ambas materias, teniendo en cuenta el crecimiento de la población, especialmente en la zona de la playa”, comentó al respecto Antonio Sanz.

Excepto la reciente adquisició del edificio destinado a los juzgados, como se ha señalado anteriormente, la Junta de Andalucía, que se sepa, no ha avanzado en ninguna de esas “prioridades”.