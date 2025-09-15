El Ayuntamiento de Chiclana insiste en la necesidad de un nuevo instituto de Secundaria en la playa

Los delegados municipales de Educación y Juventud, María José Batista y Fede Díaz respectivamente, se desplazaron hoy a la parcela municipal ubicada junto al CEIP La Barrosa y a la escuela infantil Aldea del Coto, para reiterar la necesidad de que la Junta de Andalucía ejecute la construcción del instituto de Secundaria en la zona de la playa.

“Hoy, 15 de septiembre, se inicia el curso escolar en Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos y lo hace con la ausencia de un instituto en la zona de la playa. Y es que, pese a la insistencia de este gobierno municipal y del AMPA del CEIP La Barrosa, la Junta sigue sin atender esta demanda, que podría acoger a los cientos de menores que residen, tanto en el litoral chiclanero como en el diseminado”, declaró María José Batista, quien recordó que “Chiclana no para de crecer, rozando ya los 93.000 habitantes, de los que unos 5.700 son menores que estudian en Secundaria y Bachillerato, sin contar los que están matriculados en ciclos formativos”. No obstante, añadió: “Seguimos con los seis mismos institutos desde que hace más de un cuarto de siglo abrieran sus puertas los IES Fernando Quiñones y La Pedrera Blanca”.

Asimismo, también considera necesario este nuevo equipamiento para “evitar los desplazamientos de los numerosos estudiantes que residen en esta zona hasta los centros educativos ubicado en la ciudad, con los problemas añadidos de tráfico”.

Por otro lado, incidió en que “es una pena que la Junta de Andalucía, lejos de poner en marcha un nuevo instituto, pese al ofrecimiento de esta parcela municipal para ello junto a una guardería y a un colegio, se dedique a utilizar espacios destinados para el laboratorio, la biblioteca y otras áreas para habilitar nuevas aulas, masificando aún más los centros y provocando una atención de menor calidad a los estudiantes de nuestra ciudad”, ha incidido.

Por este motivo, la delegada declaró que “volvemos a reiterar a la Junta de Andalucía la ejecución del nuevo instituto de La Barrosa. Al igual que hemos hecho con las necesidades de los colegios públicos de Primaria, insistimos en reclamar al Gobierno de Moreno Bonilla que apueste por la educación pública y construya este importante equipamiento, aliviando así la saturación de los institutos de la ciudad”.

Por su parte, Fede Díaz manifestó que “no podemos dejar de reclamar lo que consideramos justo para Chiclana, tal y como sucede con este centro”, para recordar posteriormente que “las competencias en materia educativa son de las comunidades autónomas, por lo que el señor Moreno Bonilla no puede mirar para otro lado. Queda menos de un año para las próximas elecciones autonómicas y, por tanto, son ya casi ocho los que lleva gobernando en Andalucía, en los que apenas se ha notado su presencia en Chiclana”.