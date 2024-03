El alcalde de Chiclana se une al Día Mundial del Riñón

El alcalde de la ciudad, José María Román, y el delegado municipal de Salud, José Alberto Cruz, visitaron la mesa informativa con motivo del Día Mundial del Riñón, instalada por la Asociación ALCER en la plaza de Las Bodegas. Esta jornada se conmemora cada segundo jueves del mes de marzo y tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia de estos, cómo se puede mantener su salud y prevenir enfermedades. Este año el lema de la campaña es ‘Muestra tu riñón’.

“Es importante que la gente se haga donante de órganos, porque es fundamental que los riñones puedan ser utilizados por una persona que está esperando un trasplante y cuenta con un tratamiento de diálisis”, comentó el alcalde, quien recordó que “yo me hice hace mucho tiempo donante de órganos, porque mi pensamiento es que lo que hoy me hace estar vivo, el día que ya no me sirva sea para otra persona”.

Asimismo, el regidor chiclanero destacó que “España es un país líder en este sentido, pero debemos seguir trabajando para que haya más donantes”. A la vez que agradeció a ALCER “la labor que desarrolla en Chiclana” y reiteró su llamada a la ciudadanía a hacerse donante.

Por su parte, la representante de ALCER, Azahara Gálvez, recordó que “llevamos 42 años en la provincia de Cádiz, trabajando con personas con enfermedad renal y hoy estamos conmemorando el Día Mundial del Riñón”. Además, explicó que “el objetivo de este tipo de mesas es informar a la ciudadanía sobre la enfermedad renal, una enfermedad silenciosa que crece a un ritmo muy avanzado”, para añadir que “queremos que la población sea consciente de que hay que cuidarse, con hábitos de vida saludables, y hacerse los análisis oportunos”.

Hay que destacar que en este país la enfermedad renal crónica afecta el 10 por ciento de la población y está considerada como una enfermedad ‘silenciosa’, ya que la mayoría de las personas que la padece lo desconoce y se manifiesta cuando ya está en un estadio muy avanzado.