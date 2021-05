La asociación Caño Chanarro de Chiclana convoca este domingo una protesta contra la reserva marina

La asociación de pescadores Caño Chanarro, con sede en el poblado de Sancti Petri, ha convocado este domingo 30 de mayo una manifestación en la bocana de Sancti Petri, de doce del mediodía a una de la tarde, para mostrar su desacuerdo con el proyecto de reserva marina al que se le está dando forma en estos momentos por parte de las administraciones competentes y que, en su opinión, perjudicaría gravemente al sector de la pesca recreativa y deportiva, así como al sector de los pescadores profesionales de zonas como Sancti Petri.

En este sentido, el vicepresidente de dicho colectivo, Pedro José Montiel, ha trasladado a este medio la disconformidad del sector al que pertenece con el proyecto de la reserva marina que, según explica, "se ha puesto en marcha a petición de los pescadores artesanales y profesionales de Conil, los cuales pretenden obtener la exclusividad de la pesca a través de dicha reserva marina desde el islote de Sancti Petri hasta Trafalgar y desde la costa hasta 12 millas mar adentro". De esta forma, de llevarse a cabo esta medida, "supondría un grave perjuicio para sectores como el de la pesca profesional de Chiclana, que pesca el pulpo con nasa, la pesca de arrastre, desde la costa y pescadores deportivos desde kayak, submarinismo, etcétera", afirma Montiel.

Asimismo, otros sectores, como el del metal, también se han manifestado en contra, "ya que esta actividad genera importantes beneficios y puestos de trabajo vinculados a sectores como el de la náutica, el mantenimiento de embarcaciones y puertos, etc.". Por todo ello, desde el citado colectivo se pide que se busquen otras soluciones para evitar el grave perjuicio que causaría a estos ámbitos, "algo que incluso se ha pedido por parte de representantes políticos como el alcalde de Chiclana, José María Román, quien ha solicitado una reunión con todas las partes para tratar el tema que aún no se ha llevado a cabo", lamenta el vicepresidente de Caño Chanarro.

"Hay 11 reservas marinas en toda España y ninguna cuenta con la magnitud de la que se está pidiendo para esta zona, una medida que además no está justificada porque las capturas y las ventas no han bajado en los últimos años como para llevar a cabo dicha actuación, sino todo lo contrario, se han mantenido, lo que demuestra que no se está esquilmando esta zona de pesca", incide el representante de este colectivo de pesca recreativa local.

Por todo ello, desde Caño Chanarro se convoca a todos los afectados a que participen este domingo en el acto de protesta que tendrá lugar en la bocana de entrada al Caño de Sancti Petri, haciendo sonar los cláxones y las bocinas de las embarcaciones en protesta por la citada reserva marina.