Abierto el plazo para solicitar caseta en la Feria de San Antonio de Chiclana

La Delegación Municipal de Fiestas ha abierto el plazo para la presentación de solicitudes para la instalación de casetas en la Feria de San Antonio, que se celebrará del 10 al 14 de junio en el parque periurbano de Las Albinas del Torno. De esta forma, las empresas, asociaciones y entidades sociales, culturales o deportivas y ciudadanía en general tienen hasta el próximo 24 de abril para presentar su solicitud a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Chiclana, cuyo enlace directo puede encontrarse en el apartado de Fiestas (https://www.chiclana.es/areas-municipales/sociedad-y-cultura/fiestas-chiclana/feria).

Una vez cerrado el plazo, se procederá a la revisión de las propuestas y comunicación de adjudicación, para poder realizar el resto de las gestiones necesarias para la puesta en marcha de este espacio, es decir, pago de tasa por alquiler, montaje y desmontaje de caseta, la contratación de los suministros de agua, electricidad, los seguros de responsabilidad civil y de incendios y tasa de ocupación.

Al respecto, el delegado del área, Fede Díaz, ha realizado unas declaraciones animando a “entidades, colectivos y peñas de Chiclana a participar en la Feria de San Antonio, instalando su caseta en el recinto ferial de Las Albinas del Torno”, para recordar posteriormente que “en la última edición se instalaron 28 casetas, por lo que esperemos que en esta ocasión pueda incrementarse, con el objetivo de que esta fiesta continúe creciendo como en los últimos años y vuelva a ser referente en la provincia de Cádiz”.