La Feria de San Antonio 2026 de Chiclana ya tiene fecha

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Chiclana ha aprobado los días de celebración de la Feria y Fiestas de San Antonio 2026, que se desarrollará del miércoles 10 al domingo 14 de junio. Así, tras decidirse meses atrás en el Pleno de la Corporación que el día festivo sería el viernes 12 de junio, ahora este órgano municipal da el visto bueno a la propuesta presentada por el delegado municipal de Fiestas, Fede Díaz, para que este evento se pueda celebrar del miércoles 10 al domingo 14 de junio.

“Aunque aún restan siete meses para su celebración, ya estamos trabajando de cara a la organización de una de las fiestas más importantes de Chiclana”, comentó Fede Díaz.

Asimismo, hay que indicar que, previo a su aprobación en Junta de Gobierno Local, el responsable de esta área ha trasladado esta propuesta a los distintos sectores implicados, es decir, feriantes, caseteros, empresarios, hosteleros y comerciantes, que la han acogido de forma positiva.

“Aunque estamos completamente volcados en la organización de eventos a corto plazo como la Navidad, así como empezando a trabajar de cara al Carnaval 2026, tras la presentación de su pregonero, también debemos comenzar a preparar la próxima Feria de San Antonio, que se celebrará en su fecha tradicional”, concluyó diciendo Fede Díaz.