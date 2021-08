Yamandu Costa: "Mi música es la fotografía de una Latinoamérica diversa y unida"

Con el bullicio de una feria popular de Palermo de fondo, el aclamado guitarrista brasileño Yamandu Costa responde a esta entrevista previa a su recital este próximo sábado (22:00 horas) en el anfiteatro del Hotel Royal Hideaway Sancti Petri, dentro del ciclo de conciertos Royal Hideaway Sessions.

–Desde muy niño enamorado de la música. A usted, como brasileño, no le dio por el fútbol en su infancia entonces ¿no?

–(Ríe) Mi familia es totalmente musical. Mi padre tenía un grupo, Los Fronterizos, que hacía música de un Brasil diferente, un lugar (Passo Fundo, Río Grande del Sur) fronterizo con Argentina y Uruguay. Mi vida siempre estuvo llena de música y músicos, gente que venía de toda Latinoamérica. A mí padre le gustaba entenderla como una cultura diversa y unida. Mi música es la fotografía de ese sentimiento, la continuación del sueño de mi papá.

–¿Qué ventajas tiene para un músico ser fronterizo?

–Más que una ventaja, es una situación. La música es la fotografía más clara de las mezclas, que es la única salida que tenemos. La música se transforma, se renueva y de adapta a nuevas condiciones, es el camino natural de las cosas.

–Reconocido por su maestría con la guitarra de siete cuerdas, ¿es un instrumento aún desconocido?

–Sí. Es relativamente nueva a la hora de pensar en la guitarra solista. Tiene una historia muy curiosa: llega a Brasil por los gitanos rusos y los músicos de música popular brasileña empiezan a tocarla en los ensembles. A finales de los 60, Raphael Rabello empezó a tocarla como solista y eso cambió todo; así empezó mi generación a ver el instrumento. Es bastante conocido en América Latina y va a tener un camino muy interesante. Con solo una cuerda más, da una amplitud increíble a la guitarra, el sonido te llena mucho más.

–Hace pedagogía de la guitarra a través de YouTube. ¿Ha recibido una respuesta positiva de esas Histórias do Violão?

–Sin duda. Más que pedagogía, es una manera de documentar. No soy un profesor sino un músico oral, me crie tocando como los flamencos, músico callejero. No tengo intención de enseñar de manera formal. Histórias do Violão es una forma de documentar lo que pasa alrededor del músico. La gente comprendió esa intención de compartir la experiencia.

–La música de Brasil, ¿está todavía por descubrir en el mundo?

–¡No! La música brasileña, junto con el fútbol, es lo más importante que tenemos, está bastante difundida. Yo soy un crossover de eso y de la música de mis vecinos. Mi impronta es mostrar la diversidad y la riqueza que tenemos en Latinoamérica, no solo en Brasil. Mi país y Argentina son los que más desarrollaron su lenguaje musical en el continente y los más reconocidos en el mundo. Intento traer la integración de Latinoamérica, me siento representante de ese lenguaje.

–¿Cómo será su espectáculo en Royal Hideaway Sessions?

–Tengo la suerte de elegir lo que toco y de mostrar músicas nuevas. Son composiciones propias, en un 95% por ciento, que muestran los lenguajes musicales del continente latinoamericano que yo conozco, siempre tratando de traer colores diferentes a la gente.

–¿Qué aprendió de Paco de Lucía?

–La manera en que entendió su intención cultural. Era mucho más que un guitarrista, más allá de tocar como un dios; fue un representante de Andalucía en el mundo.

–¿Qué le gusta de Andalucía?

–Yo vengo de la provincia gaucha, que abarca tres países. Me pasaron hace poco un estudio muy interesante que dice que los gauchos son herederos directos de los andaluces, por la doma del caballo. Cuando vuelvo a Andalucía me siento como en casa.