La Reina se corona en Concert Music Festival

Al grito de “let´s go!” la memoria colectiva se activó para revivir con God Save The Queen los grandes éxitos de la banda británica Queen. El recinto de Concert Music Festival volvió a vibrar, este sábado, con el mejor tributo a los himnos de Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor. La multitud se aglutinó para asistir a la resurrección de uno de los grupos más importantes de la historia del rock de la mano del vocalista Pablo Padín, el guitarrista Francisco Calgaro, el bajista Ezequiel Tibaldo y el batería Matías Albornoz.

God Save The Queen puso en vilo al público de Concert Music desde el primer minuto. Con Tie your mother down, el cantante Pablo Padín, que interpreta a la perfección a Freddie Mercury, inyectó de adrenalina los corazones de los melancólicos fans que deseaban revivir los grandes éxitos que marcaron a toda una generación y que sigue heredándose en las venideras. Ante un público muy heterogéneo, formado por familias, parejas y jóvenes de todas las edades, la mejor banda tributo impactó a los allí presentes con su lograda estética y calidad vocal.

Now I´m here y Under Pressure, tema que David Bowie compartió con Queen, hicieron vibrar el auditorio, acompañado de los movimientos, la estética y la actitud de la banda. Con pantalón blanco, chaqueta roja y su inconfundible bigote a lo Freddie Mercury, el vocalista impresionaba a todos con su perfecta interpretación.

Como si de una reencarnación se tratara, el vocalista recreaba cada gesto, movimiento o entonación vocal. Sentado al piano, invita a sus fieles a que "jueguen al juego del amor" con Play the game. Siguiendo las reglas del juego de Queen, continuaba la partida con una norma muy sencilla: "Esta es tu vida, no te hagas el interesante, es un mundo libre. Todo lo que tienes que hacer es enamorarte". Y siguiendo las reglas, el público se dejó llevar por el juego del amor.

Infinitas sonrisas y sentimientos encontrados antes de entrar en Another one bites the dust, Killer Queen o Bicycle Race. No hace falta preguntar ¿Quién quiere vivir para siempre? (Who wants to live forever) porque la respuesta sería evidente. Con esta oda a la inmortalidad el público se entrega al máximo y corea con el vocalista el estribillo, mientras lanzan un puño al aire como símbolo de esperanza.

En el ecuador de la noche más éxitos como I was born to love you, Save me y Love of my life, siendo esta la más romántica, dulce y tierna de sus letras a pesar del significado de ellas. Dirigiéndose al público en inglés, el cantante animó a sus fans a encender la linterna de los móviles para acompañar la canción de manera especial. Los éxitos del álbum Bohemian Rhapsody, seguían sonando en Concert Music Festival. Asistir al impresionante directo de la banda tributo God Save the Queen fue un regalo para los corazones que latían al revivir los verdaderos himnos del rock. Fat Bottomed Girls y Somebody To Love, antes de deleitar al público con un solo de guitarra eléctrica por parte de uno de los músicos de la banda.

El espectáculo debía continuar con The Show must go on, Radio Gaga, Crazy Little Thing Called Love y Bohemian Rhapsody. Con cambio de vestuario incluido, ataviado de la inconfundible chaqueta amarilla característica de Freddie Mercury, el artista se adentró en este último tema, el cual fue aplaudido y ovacionado con gran euforia.

Otro cambio de vestuario, pero esta vez en versión femenina, simulando pechos y pelo largo para reivindicar que quiere liberarse con el himno I want to break free. Poco se puede añadir de este lema a la libertad, tan exquisito y apasionado a la vez, con el que todos los presentes no podían dejar de cantar junto al artista. Al igual que sucedió con el rompedor éxito We Will Rock You.

Sin lugar a dudas, la reina se coronó en una noche mágica para Sancti Petri, le espectacular recreación de la banda tributo God Save The Queen, los ha reencarnado en la viva imagen de Freddie Mercury y Queen. Su perfección los ha llevado a agotar entradas y presentar su espectáculo por todo el mundo. Con la cita de este sábado la banda se proclamó ganadora con We are the Champions y God Save the Queen; antes de que el público zapateara en las gradas y pidiera más canciones para concluir la noche.

Siguiendo sus deseos, God Save the Queen levantó el recinto de Concert Music Festival en el fin de fiesta con I want it all y Don´t stop me now. Sintiéndose vivos y flotando en éxtasis, se despidió la mejor banda tributo God Save the Queen entre una gran ovación y euforia en una noche inolvidable para Sancti Petri.