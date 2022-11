Polémica en Chiclana por las carreras de galgos "fomentadas" por el Ayuntamiento

Polémica tras la inauguración del nuevo canódromo municipal en el parque público de la Laguna de la Rana Verde. Podemos Chiclana y varias protectoras y colectivos animalistas locales han acusado al Ayuntamiento de "fomentar los espectáculos con maltrato y explotación animal” tras la celebración de una carrera de galgos presidida por el alcalde.

"Denunciamos la postura de nuestro Ayuntamiento en cuanto al apoyo de actividades donde hay maltrato y explotación de animales, como pueden ser las pasadas corridas de novillos, y más recientemente carreras de galgos", lamentó el responsable del área de animalismo y ecologismo de Podemos Chiclana, Paco Ruz.

Durante el acto de inauguración, en el que el presidente del Club Deportivo Campano hizo entrega al alcalde de una placa de agradecimiento por la puesta en marcha de este nuevo equipamiento municipal, José María Román resaltó “la apuesta del Gobierno por seguir incrementando las instalaciones deportivas en Chiclana para nuevas modalidades que hasta ahora carecían de espacios acondicionados para ello”.

Desde Podemos, el portavoz y candidato a las próximas elecciones, Carlos Fernández, aseguran que "cada vez más vecinos y vecinas de nuestra ciudad no quieren que en Chiclana se maltrate y explote a los animales", por lo que pide al Ayuntamiento que acepte "el desarrollo de una sociedad más moderna y amable”.

"Creemos que debemos proteger a estos perros, sobre los que hay un enorme vacío legal y a los que, además, el PSOE, a nivel estatal, quiere excluir de la ley de bienestar animal”, plantearon desde Podemos, quienes recordaron que “estos animales no son libres para decidir correr o no". "Estos animales no corren por deporte o porque tienen un instinto de competición, corren porque se les obliga a entrenar y a competir", concluyó.

Hay que resaltar que el nuevo canódromo municipal cuenta actualmente con una pista de albero de 700 metros de longitud paralela al cauce existente en el parque de la Laguna de la Rana Verde entre los callejones de La Pedrera y Rueda la Bota. En este sentido, indicar que en la zona de llegada se ha instalado un zona de protección con vallado de madera y malla para evitar la salida de los perros al finalizar la prueba.